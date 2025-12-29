Milena Salamanca: "Fue duro el proceso, pero también fue lindo"

Se termina el 2025 y con ello llegan los balances de lo prometido y en contraste, lo cumplido. Una conversación que genera temor enfrentar, pero que DIB se decidió por hacerlo en las calles de la ciudad de La Plata.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia DIB (@agenciadib) El año en metas Frente al microfono, una de las encuestadas se refirió al actual como un buen año en lo laboral, donde contrario a la corriente logró ampliar su planta de empleados, "con mucho trabajo y mucho sacrificio". Otra, por su parte, afirmó que fue un año "díficil", y que "costó", pero que aún así pudo mantener la eventual escapada con un termo y un mate. Su deseo fue un 2026 con "menos pobreza" y más unión.

Otro de los entrevistados aseguró que una de sus metas cumplidas fue aprobar las materias a las que se había inscripto en la facultad, un objetivo que se repite para el año que viene en el cual espera poder finalizar la carrera. Se trata de un propósito loable en medio de la crisis presupuestaria que enfrenta la universidad pública en Argentina, en conflicto con el gobierno nacional.

El 2025 de Milena Salamanca La cantante platense hizo una aparición estelar entre los testimonios. Aseguró entre risas que no había cumplido con "ninguna" de las propuestas para su año, pero reconoció que llegó lejos en el certamen musical de La Voz Argentina (donde quedó eliminada a pocas instancias de la final), lo que calificó como un proceso "duro", pero "lindo". Además, recordó con ahínco que este año también pudo "aprobar una materia" en la Facultad de Artes, su casa de estudios.

Para compartir en redes







