Necochea: más de 20 martilleros anotados para ejecutar la subasta del Casino

Este lunes el listado será elevado al Ejecutivo y el viernes 2 de enero quedaría definido quién tendrá a cargo el remate

El Casino de Necochea será subastado por el Municipio.

Mientras en el Concejo Deliberante de Necochea permanece abierto el debate por la subasta del Casino, más de 20 matriculados en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de ese Departamento Judicial se inscribieron para tener a su cargo un remate de carácter histórico para la ciudad balnearia.

De acuerdo con Ecos Diarios, el listado definitivo, que podría contar con el número total de 26 profesionales, será elevado mañana lunes al Departamento Ejecutivo, para que continúen las instancias pactadas en el proyecto de ordenanza que fue aprobado en la sesión del 2 de diciembre.

Ese 2 de diciembre el Concejo aprobó por mayoría el proyecto para la venta del Complejo Casino. La iniciativa busca promover la refuncionalización del predio, hoy en un estado ruinoso y de abandono tras sucesivos incendios (1978, 2001 y 2020) y actos de vandalismo, cuya reconstrucción no puede ser solventada con recursos municipales.

El Casino de Necochea hoy

En un contexto de debate político e institucional, Ecos Diarios recorrió las instalaciones del Casino. El relevamiento periodístico permitió mostrar el estado actual del complejo, marcado por el abandono, el deterioro estructural y el paso del tiempo. Pasillos, salas y sectores emblemáticos evidencian una realidad que contrasta con el valor simbólico y urbano que el Casino supo tener durante décadas para la ciudad.

Ecos Diarios accedió y documentó en detalle la situación, y buscó reflejar con imágenes y testimonios la pérdida progresiva de uno de los edificios más representativos de Necochea, hoy convertido en un emblema del deterioro.

La subasta del Casino de Necochea

Fuentes ligadas al proceso que derivará en la proyectada subasta del complejo revelaron que este viernes 2 de enero podría ser la fecha en la cual, por sorteo, se designe el martillero que llevará a cargo el remate. Tras recibir el listado, la Municipalidad le asignará un número a cada martillero inscripto, con el cual participará en el sorteo, que será avalado legalmente por un escribano público.

Durante una conferencia de prensa brindada el viernes de la semana pasada en las escaleras del acceso principal al Casino, en la que embistió contra el proyecto de concejales opositores para modificar la ordenanza aprobada, el intendente Arturo Rojas indicó que, “aunque no hace falta” que un escribano público constate el mencionado sorteo, “lo vamos a convocar igual para darle un mayor marco de transparencia”.

El jefe comunal también destacó: “A partir de ahí estaremos haciendo el decreto de designación y poniendo la fecha de la subasta, que estimamos debería ser a fines de enero o principios de febrero”. A su vez, anticipó que “en un marco de transparencia absoluta se va a publicar por todos los medios, para que haya la mayor cantidad de interesados posibles puedan participar en una subasta pública”.

¿El porqué de la venta del Casino?

“La realidad es que hoy el municipio gasta en el Complejo Casino, sólo en electricidad, entre 10 y 25 millones de pesos mensuales, según la época del año. Más el costo del personal afectado a controlar que no sea vandalizado”, dijo el secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, en el Concejo Deliberante, a finales de noviembre. Lo hizo durante la presentación del proyecto de ordenanza que los concejales debían aprobar para autorizar la venta del emblemático complejo.

