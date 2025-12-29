lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025 - 12:54

La Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes

El proyecto para volver a instaurar las reelecciones indefinidas se trabó en la Legislatura. El Gobierno bonaerense volverá a la carga.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof recibió el respaldo de más de 40 intendentes bonaerenses.

El gobernador Axel Kicillof recibió el respaldo de más de 40 intendentes bonaerenses.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires descartó que tenga pensado avanzar en una reforma política el año que viene, aunque destacó que insistirá con un proyecto que quedó trabado en la Legislatura en medio de la fuerte interna entre el cristinismo y el kicillofismo: la tan ansiada reelección indefinida de los intendentes.

Más noticias
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. - Archivo -

Los intendentes "rompen el chanchito" con bonos anti descontento: ¿cuánto pagan y cuál es el ránking?
El ministro de Gobierno Carlos Bianco. (DIB/Archivo)

Bianco criticó el "ajuste" de Milei y denunció que Nación le debe $15 billones

“Vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes bonaerenses”, reconoció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este lunes en conferencia de prensa, donde descartó que, por el momento, tengan en agenda una reforma política como pretende La Libertad Avanza, que impulsará el uso de la Boleta Única de Papel para los cargos provinciales en las elecciones 2027.

Para Bianco, “impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene caracter proscriptivo”. Y en ese sentido destacó que si la gente vuelve a elegir a los jefes comunales en las urnas, “es porque tuvieron una buena gestión”. Y ahondó: “El sistema más democrático es que cada pueblo pueda reelegir a sus intendentes”.

Las reelecciones en la provincia están limitadas a una sola desde 2016, cuando se aprobó una ley que estableció ese límite. Aunque por una ley de 2022 se hizo una excepción y se empezó a contabilizar los mandatos iniciados en 2017 y 2019 como los primeros. Así, si no hay cambios, 82 intendentes (de 136) no podrían presentarse en las elecciones de 2027.

De ese total, 52 son de Unión por la Patria; 17 de la UCR; 8 del PRO; 3 son vecinalistas; uno es aliado a lo que fue Juntos por el Cambio y el último responde a La Libertad Avanza. Actualmente, unos 42 intendentes integran el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político liderado por Axel Kicillof. Y en su gran mayoría impulsan este cambio, justificando que sería de vital importancia en el proyecto nacional del gobernador.

Cabe recordar que el proyecto que se debatió este año en la Legislatura, pero incluía sólo a legisladores, concejales y consejeros escolares. Pudo aprobarse en el Senado con el desempate de la vicegobernadora Verónica Magario.

Todo indica que el proyecto para que los intendentes cuenten con ese beneficio contará con respaldo de sectores del radicalismo, pero habrá que ver qué posición toman los legisladores del Frente Renovador. Es que en su momento Sergio Massa apoyó el proyecto que estableció la restricción orinal en 2016. Y desde entonces mantuvo una postura inflexible en cuanto a no dar marcha atrás.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Los intendentes "rompen el chanchito" con bonos anti descontento: ¿cuánto pagan y cuál es el ránking?

Bianco criticó el "ajuste" de Milei y denunció que Nación le debe $15 billones

Concluye el estabilizado de la Ruta Provincial Nº20, vital para la actividad rural

Allanan al titular del Servicio Penitenciario Federal por comida en mal estado y cartelización en Ezeiza

Kicillof quiere cambiar de tema, pero las peleas pendientes no lo dejan

Milei buscó llevar calma a los mercados financieros: "Argentina va a pagar"

Renunciaron dos jueces más a órganos disciplinarios de AFA en medio de la investigación contra "Chiqui" Tapia

De la "transformación" al "empobrecimiento": reacciones al Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

¿Cuáles son las empresas que el Gobierno buscará privatizar en 2026?

Las reservas subieron casi US$ 600 millones y son récord en la era Milei

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Gobierno Carlos Bianco. (DIB/Archivo)

Bianco criticó el "ajuste" de Milei y denunció que Nación le debe $15 billones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las cuatro víctimas de la masacre, en un mural que se colgó en los tribunales durante el juicio de 2014.

Cuádruple crimen de La Plata: condenan al remisero por falso testimonio