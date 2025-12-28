domingo 28 de diciembre de 2025
Mar del Plata: pareja de mujer policía le fracturó los dos brazos al ladrón que intentó agredirla

El delincuente, de 33 años, fue hospitalizado en el HIGA de Mar del Plata y quedó imputado en una causa penal por tentativa de robo agravado.

Delincuente atacado en Mar del Plata.

La pareja de una mujer policía le fracturó los dos brazos a un ladrón que la había agredido luego de ser sorprendido mientras intentaba robarle el automóvil, que se encontraba estacionado en una calle de Mar del Plata. El delincuente, de 33 años, fue hospitalizado y quedó imputado en una causa penal por tentativa de robo agravado.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en la calle Don Bosco al 1100. Allí, el sospechoso, identificado como Pablo Luna, fue descubierto por la propietaria de un Fiat Uno -una efectivo policial de la Comisaría 3ª que se encontraba de franco- cuando manipulaba el capot del vehículo con claras intenciones de robo.

La mujer dio la voz de alto, pero el delincuente reaccionó de manera violenta e intentó agredirla. En ese momento intervino la pareja de la policía, quien salió en su defensa y lo atacó con un fierro, de acuerdo con lo informado por el diario La Capital.

Como consecuencia de los golpes, Luna sufrió fracturas en ambos brazos y cayó en la intersección de Jara y Libertad, hasta donde se extendió la persecución. Debido a las lesiones, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado bajo custodia policial.

Internado y con causa judicial

El fiscal Daniel Vicente notificó al imputado de la formación de la causa por el delito de tentativa de robo agravado de un vehículo dejado en la vía pública.

