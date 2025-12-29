lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025 - 14:50

Cuádruple crimen de La Plata: condenan al remisero por falso testimonio

El TOC N°4 condenó a 7 años de prisión a Marcelo Tagliaferro. Mientras que a Patricia Godoy le dieron cuatro. Ambos quedaron detenidos.

Por Agencia DIB
Las cuatro víctimas de la masacre, en un mural que se colgó en los tribunales durante el juicio de 2014.

Las cuatro víctimas de la masacre, en un mural que se colgó en los tribunales durante el juicio de 2014.

Archivo Télam

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de La Plata condenó a Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy por falso testimonio agravado en la causa por el cuádruple femicidio de La Plata, ocurrido en noviembre de 2011. El remisero recibió 7 años de prisión y la vecina 4 años, por lo que ambos quedaron detenidos.

Más noticias
El médico platense Leandro Hidalgo unió las Islas Malvinas.

Hazaña: médico de La Plata unió a nado las Islas Malvinas
Martín Ron hace dos años, cuando terminaba el mural de Leo Messi, en plena avenida 9 de Julio, en Caba.

Martín Ron, el artista de Caseros que pinta su aldea para todo el mundo

El juez Emir Alfredo Caputo Tártara, condenó a los dos acusados al considerar probado que ambos mintieron deliberadamente durante la investigación de los femicidios. Tras la lectura del veredicto, el magistrado dispuso la detención inmediata de los dos condenados y su trasladado desde la sede del fuero Penal platense a una cárcel común.

El espantoso suceso ocurrió en un PH de la calle 28 al 467, entre 41 y 42. En ese departamento vivían tres mujeres: Susana de Barttole, de 63 años; su hija Bárbara Santos, de 29, y la hija de Bárbara y nieta de Susana, Micaela Galle, de 11.

De inmediato surgió el nombre de un sospechoso: su novio, Osvaldo Martínez, que se hizo conocido en los medios como "El Karateca".

Tagliaferro, que había llevado a Pereyra a la casa esa noche, declaró que vio a un hombre salir del PH con el torso desnudo y actitud sospechosa, y luego dijo que ese hombre era Martínez, aunque su versión tuvo contradicciones desde el inicio.

Godoy, por su parte, aseguró que vio al joven cerca de la 1.30 o 1.40 de la madrugada cuando llegó en un auto desconocido, también con el torso desnudo, con algo en la mano y un aspecto extraño. Con el correr de la investigación, la Justicia determinó que habían mentido.

Martínez estuvo 185 días detenido y recién logró limpiar su nombre en el juicio oral realizado en 2014, cuando resultó absuelto. Ese fallo fue confirmado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El único condenado por el hecho es Javier "La Hiena" Quiroga, con sentencia firme. Las pruebas de ADN fueron concluyentes.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Hazaña: médico de La Plata unió a nado las Islas Malvinas

Martín Ron, el artista de Caseros que pinta su aldea para todo el mundo

Conmoción en un hipermercado de La Plata: una jubilada murió mientras realizaba las compras de fin de año

La Plata: Alak reflota el proyecto de enrejar el Paseo del Bosque

Una mujer murió tras caer del quinto piso de un edificio en San Bernardo

La Plata: entró una cañita voladora en su casa y se quemó su vivienda

La Plata: mató a un vecino alterado por la pirotecnia que tiraban los hijos

La Plata: YPF inauguró un espacio clave para monitorear las operaciones en tiempo real

¡Chau, 2025! El año se va con asado, astroturismo, maratones y quema de muñecos

La Plata: lo siguieron, le pincharon una goma del auto y le robaron una mochila con $15 millones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La zona de quintas de Gonzales Chaves donde la jubilada murió ahogada al caer de un puente de madera.

Gonzales Chaves: una jubilada murió al caer el auto que manejaba en una laguna

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las cuatro víctimas de la masacre, en un mural que se colgó en los tribunales durante el juicio de 2014.

Cuádruple crimen de La Plata: condenan al remisero por falso testimonio