Cuádruple crimen de La Plata: condenan al remisero por falso testimonio

Las cuatro víctimas de la masacre, en un mural que se colgó en los tribunales durante el juicio de 2014.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de La Plata condenó a Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy por falso testimonio agravado en la causa por el cuádruple femicidio de La Plata , ocurrido en noviembre de 2011. El remisero recibió 7 años de prisión y la vecina 4 años, por lo que ambos quedaron detenidos.

El juez Emir Alfredo Caputo Tártara, condenó a los dos acusados al considerar probado que ambos mintieron deliberadamente durante la investigación de los femicidios . Tras la lectura del veredicto, el magistrado dispuso la detención inmediata de los dos condenados y su trasladado desde la sede del fuero Penal platense a una cárcel común.

El espantoso suceso ocurrió en un PH de la calle 28 al 467, entre 41 y 42 . En ese departamento vivían tres mujeres: Susana de Barttole , de 63 años; su hija Bárbara Santos , de 29, y la hija de Bárbara y nieta de Susana, Micaela Galle , de 11.

De inmediato surgió el nombre de un sospechoso: su novio, Osvaldo Martínez , que se hizo conocido en los medios como "El Karateca" .

Tagliaferro, que había llevado a Pereyra a la casa esa noche, declaró que vio a un hombre salir del PH con el torso desnudo y actitud sospechosa, y luego dijo que ese hombre era Martínez, aunque su versión tuvo contradicciones desde el inicio.

Godoy, por su parte, aseguró que vio al joven cerca de la 1.30 o 1.40 de la madrugada cuando llegó en un auto desconocido, también con el torso desnudo, con algo en la mano y un aspecto extraño. Con el correr de la investigación, la Justicia determinó que habían mentido.

Martínez estuvo 185 días detenido y recién logró limpiar su nombre en el juicio oral realizado en 2014, cuando resultó absuelto. Ese fallo fue confirmado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El único condenado por el hecho es Javier "La Hiena" Quiroga, con sentencia firme. Las pruebas de ADN fueron concluyentes.

Fuente: Agencia DIB