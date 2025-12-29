Una ONG al rescate de los animales del ex Zoológico de Luján

El doctor Amir Khalil es conocido en el mundo como "el veterinario de guerra". Tuvo a cargo la evaluación de los animales del ex Zoológico de Luján.

La misión veterinaria que la ONG internacional Four Paws lleva adelante en el predio del ex Zoológico de Luján avanza con un balance contundente de intervenciones médicas, cirugías y tratamientos de urgencia sobre animales que permanecieron años en condiciones críticas.

Desde el inicio de las evaluaciones, el 23 de octubre, el equipo logró estabilizar a decenas de grandes felinos y a dos osos , en lo que ya es considerada la operación de este tipo más importante realizada en tan corto plazo en América Latina, informó El Civismo.com.ar .

Las evaluaciones veterinarias iniciales, encabezadas por el doctor Amir Khalil -un médico egipcio conocido como “El veterinario de guerra” -, expusieron un cuadro clínico alarmante. Se detectaron fracturas dentales severas, garras encarnadas que perforaban las propias patas de los animales y graves afecciones en órganos internos.

En varios casos se constató que los ejemplares habían sido desungulados — una amputación en la última falange para quitar las uñas —, lo que les provocó deformidades crónicas en las extremidades.

Pacientes de cuatro patas

Zoo lujan 4 Los dos osos también fueron sometidos a cirugías. Four Paws

La gravedad de las infecciones obligó a realizar cirugías de alta complejidad. Dos leones debieron someterse a amputaciones parciales de sus colas para frenar procesos infecciosos avanzados, mientras que otros animales fueron intervenidos de urgencia para evitar un desenlace similar.

“Es una de las operaciones veterinarias más grandes en la historia. Nuestro trabajo implica el chequeo veterinario de 62 grandes felinos y dos osos”, afirmó Luciana D’Abramo, Directora de Programas y miembro del Consejo Ejecutivo de Four Paws.

Además, explicó que “estos animales no conocen la naturaleza. Una vez que pasan este tiempo en cautiverio, después la naturaleza ya no es más una opción y los santuarios se vuelven la única opción. No tienen los instintos de supervivencia, no podrían sobrevivir en la naturaleza, podrían ser un peligro enorme por riesgos de zoonosis o transmisión de enfermedades”.

Buscando un futuro mejor

Zoo Lujan 5 En estos dos meses se realizaron decenas de operaciones. Four Paws

“Tenemos espacio en algunos de nuestros santuarios”, sostuvo, al tiempo que adelantó que “no nos vamos a ir hasta que todos los animales estén en condiciones apropiadas para su especie. Algunos de los otros animales de los que no somos responsables directos en este momento, también vamos a estar conectando con otras organizaciones para que se encuentren soluciones”.

Entre los hitos médicos se destaca la cirugía reconstructiva de la tigresa Flora, a quien se le extrajeron fragmentos astillados de una pata, logrando una mejora inmediata en su calidad de vida. En otro caso crítico, la tigresa conocida como Medioloca pudo conservar su cola gracias a una operación que detuvo una infección que avanzaba rápidamente.

Zoo Luján 3

Los osos antes del santuario

En tanto, los osos pardos Gordo y Florencia no han podido hibernar durante años debido a las condiciones inapropiadas del lugar, lo que agravó su estado general de salud. En estos casos, la organización informó que llegaron al entonces Zoo Luján cuando eran crías y pasaron allí prácticamente toda su vida. Ambos tendrán como destino el Bear Sanctuary Belitsa, en Bulgaria, aunque el traslado requiere complejas gestiones logísticas y administrativas que aún están en curso.

“Fueron cinco años en los que se murieron muchos animales. Lo que hicimos nosotros con Fundación Zorba es articular desde el gobierno, Four Paws y el ex zoológico para que Four Paws pudiera entrar a trabajar”, expresó Isabel de Estrada, fundadora de Fundación Zorba.

Esta fundación forma parte de la articulación con Four Paws y el gobierno nacional para llevar adelante la intervención. Desde la clausura del predio en 2020, muchos animales murieron y los sobrevivientes fueron mantenidos con vida por personal del ex zoológico. En el marco de esta misión, los ejemplares están siendo asistidos, vacunados, desparasitados y castrados, en línea con la política de la organización de evitar la reproducción de animales salvajes en cautiverio.

La palabra de Four Paws

Zoo Luján

A modo de balance, la ONG resumió su tarea de dos meses en el ex zoológico de Luján:

“El antiguo zoo fue cerrado por motivos de bienestar animal, y nuestra evaluación planteó serias preocupaciones sobre la seguridad, salud y bienestar de más de 60 grandes felinos y dos osos que aún vivían allí.

Por ello, el 1 de septiembre de 2025, acordamos asumir la responsabilidad total del cuidado de los animales, incluyendo la gestión del cuidado, la atención veterinaria y los costes de funcionamiento asociados. Al dar este paso, hemos emprendido una de nuestras misiones de emergencia más grandes y complejas hasta la fecha. La situación es desgarradora, ya que estos animales han pasado años sin el cuidado adecuado, espacio o enriquecimiento. Nos hemos asegurado de que sus necesidades básicas se cubran alimentándolos y manteniéndolos seguros mientras planificamos sus soluciones a largo plazo”.

