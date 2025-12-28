domingo 28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025 - 12:51

Balcarce: la alcoholemia fue tan alta que el test no pudo medirla por "desbordamiento de rango"

Un conductor fue detenido por maniobras peligrosas en la ruta 226. Al ser sometido al test de alcoholemia, los equipos indicaron “desbordamiento de rango”.

Por Agencia DIB
Desbordamiento de rango: control de alcoholemia positivo.

"Desbordamiento de rango": control de alcoholemia positivo.

Un conductor fue detenido el jueves de Navidad durante la tarde, cuando circulaba por la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 64,5 (Balcarce), luego de registrar una alcoholemia tan elevada que los dispositivos no lograron medirla.

Más noticias
Delincuente atacado en Mar del Plata.

Mar del Plata: pareja de mujer policía le fracturó los brazos al ladrón que intentó agredirla
Mujer detenida por el crimen de su pareja en Pedro Luro.

Pedro Luro: mujer detenida por asesinar a su pareja en una discusión

Según informó el sitio La Vanguardia, el episodio se produjo durante un operativo de control vial realizado por el Ministerio de Transporte bonaerense, tras una alerta de la Policía Vial por un vehículo que efectuaba maniobras peligrosas. Al someter al conductor al test de alcoholemia, los equipos arrojaron un resultado de “desbordamiento de rango”, lo que indica que el nivel de alcohol en sangre superaba la capacidad máxima de medición de los dispositivos.

Ante esta situación, se labró la infracción correspondiente, se procedió a la retención del vehículo y se dispuso que un conductor alternativo se hiciera cargo del rodado. El infractor quedó a disposición del proceso judicial.

Desde el Ministerio de Transporte advirtieron que niveles superiores a los 3 gramos de alcohol por litro de sangre generan una grave depresión del sistema nervioso central, pérdida de reflejos y riesgo de pérdida de conocimiento, condiciones incompatibles con una conducción segura.

Temas
Ver más

Mar del Plata: pareja de mujer policía le fracturó los brazos al ladrón que intentó agredirla

Pedro Luro: mujer detenida por asesinar a su pareja en una discusión

Hazaña: médico de La Plata unió a nado las Islas Malvinas

Necochea: más de 20 martilleros anotados para ejecutar la subasta del Casino

La Flores: murió un matrimonio de Berisso en choque frontal sobre la ruta 3

Hubo demoras y cancelaciones en Aeroparque por un problema con la pista

Conmoción en un hipermercado de La Plata: una jubilada murió mientras realizaba las compras de fin de año

Colapinto dejó los fierros por un rato y revolucionó San Andrés de Giles durante sus vacaciones

El abogado del "Chiqui" Tapia denunció un "avance coordinado" contra la AFA desde el Gobierno

ANMAT dio de baja la habilitación de una empresa del Parque Industrial de Pilar

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Casino de Necochea será subastado por el Municipio.

Necochea: más de 20 martilleros anotados para ejecutar la subasta del Casino

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Delincuente atacado en Mar del Plata.

Mar del Plata: pareja de mujer policía le fracturó los brazos al ladrón que intentó agredirla