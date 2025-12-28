Balcarce: la alcoholemia fue tan alta que el test no pudo medirla por "desbordamiento de rango"

"Desbordamiento de rango": control de alcoholemia positivo.

Un conductor fue detenido el jueves de Navidad durante la tarde, cuando circulaba por la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 64,5 (Balcarce), luego de registrar una alcoholemia tan elevada que los dispositivos no lograron medirla.

Según informó el sitio La Vanguardia, el episodio se produjo durante un operativo de control vial realizado por el Ministerio de Transporte bonaerense, tras una alerta de la Policía Vial por un vehículo que efectuaba maniobras peligrosas. Al someter al conductor al test de alcoholemia, los equipos arrojaron un resultado de “desbordamiento de rango”, lo que indica que el nivel de alcohol en sangre superaba la capacidad máxima de medición de los dispositivos.

Ante esta situación, se labró la infracción correspondiente, se procedió a la retención del vehículo y se dispuso que un conductor alternativo se hiciera cargo del rodado. El infractor quedó a disposición del proceso judicial.

Desde el Ministerio de Transporte advirtieron que niveles superiores a los 3 gramos de alcohol por litro de sangre generan una grave depresión del sistema nervioso central, pérdida de reflejos y riesgo de pérdida de conocimiento, condiciones incompatibles con una conducción segura.

Para compartir en redes







