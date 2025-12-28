domingo 28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025 - 12:31

Pedro Luro: mujer detenida por asesinar a su pareja en una discusión

La mujer de 32 años fue detenida durante la madrugada de este domingo, acusada de haber asesinado con un arma blanca en Pedro Luro.

Por Agencia DIB
Mujer detenida por el crimen de su pareja en Pedro Luro.

La Brújula

Una mujer de 32 años fue detenida durante la madrugada de este domingo en la localidad bonaerense de Pedro Luro, acusada de haber asesinado a su pareja en el marco de una discusión.

Según informó el sitio La Brújula 24, el hecho ocurrió pasadas las 4 en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 807, en inmediaciones del acceso Norte, donde funcionaba una estación de servicio YPF ahora abandonada.

Efectivos de la Comisaría 2ª de Villarino se hicieron presentes en el lugar y procedieron a la detención de una mujer identificada como Cristina Mabel Irfell, vecina de la localidad. Momentos antes Irfell habría atacado con un arma blanca a su pareja, Braian Ludvick, de 39 años, durante una discusión. El hombre sufrió una herida punzocortante en el tórax, a escasos centímetros del esternón, que le provocó la muerte en el lugar.

En el lugar se encontró el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión, la cual fue secuestrada. Asimismo, se dispuso la preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos.

