miércoles 18 de marzo de 2026
18 de marzo de 2026 - 13:24

Médicos bonaerenses calificaron de "peligrosa" la salida de Argentina de la OMS

La entidad puso en foco el impacto que tendrá la decisión que tomó el Gobierno de Javier Milei. Aseguran que la medida es “desacertada”.

Por Agencia DIB
Trabajadores médicos en un hospital.
Trabajadores médicos en un hospital.

El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al considerar que se trata de una medida “desacertada, extemporánea y peligrosa para los intereses de la salud pública de todos los argentinos”.

Más noticias
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

"Traidores": la Provincia cuestionó la flexibilización de patentes farmacéuticas
La empresa Textilana fabrica los pulóveres Mauro Sergio.

Mar del Plata: Textilana anunció la "reincorporación" de los trabajadores suspendidos pero sin dar detalles

El comunicado de la entidad, se da un día después que el canciller, Pablo Quirno, confirmara la salida oficial de la OMS, luego de que la administración de Javier Milei criticara, especialmente, la acción del organismo durante la pandemia del Covid-19 y se alineara con una política similar que lleva adelante Donald Trump.

“La medicina moderna no se concibe de forma aislada. La salud es un fenómeno global que requiere cooperación técnica, estándares unificados y vigilancia epidemiológica constante”, destacaron los médicos bonaerenses al cuestionar la medida que, agregaron, “nos sitúa en una posición de vulnerabilidad sanitaria crítica”.

Para el Colegio, el rol de la OMS es clave en relación a las alertas tempranas ante brotes infecciosos y nuevas variantes virales. “Sin este acceso directo, la capacidad de respuesta del país ante futuras amenazas se verá seriamente demorada”, señalaron en un comunicado.

Por otra parte, se destacó que la salida del organismo internacional podría generar un “aislamiento en estándares de calidad”, debido a que “la validación de protocolos de tratamiento, la seguridad de los medicamentos y la acreditación de laboratorios nacionales dependen de normas internacionales OMS”.

La justificación del Gobierno de Javier Milei

En febrero de 2025, el Gobierno informó que el presidente Milei había tomado la decisión de retirar al país de la OMS, entidad que fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales. Días antes, Trump había tomado una decisión similar.

La salida del organismo implica que el país dejaría de participar en los programas, fondos y foros técnicos coordinados por la organización. A partir de esto, el Gobierno anticipó que buscará acuerdos bilaterales, reforzará mecanismos propios para la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional y continuará siendo parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias", agregó.

Este último argumento, el de la “soberanía, también fue cuestionado por los médicos bonaerenses. “La soberanía se fortalece participando en las mesas de decisión global, no abandonándolas”, expresaron, al tiempo que sostuvieron que “el aislamiento podría dejar al país condicionado por acuerdos bilaterales sujetos a intereses externos”.

En este marco, el Colegio de Médicos hizo “un llamado a la reflexión” a las autoridades nacionales, enfatizando en que “la salud de la población debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

"Traidores": la Provincia cuestionó la flexibilización de patentes farmacéuticas

Mar del Plata: Textilana anunció la "reincorporación" de los trabajadores suspendidos pero sin dar detalles

Medicamentos: derogan una norma para facilitar el otorgamiento de patentes

Dictan la conciliación obligatoria y no habrá paro en los aeropuertos

El agua y el viento generaron complicaciones en varios distritos de la provincia

Paro universitario: marcha de antorchas en La Plata en reclamo de mayor financiamiento

Bahía Blanca: Susbielles busca denunciar a quienes emitieron la falsa alerta roja por tormentas

Encontraron un cráneo humano en Berisso: piden investigar si pertenece a Johana Ramallo

Bahía Blanca: condenado a 12 años de prisión por abusar del nieto de 7 años de su pareja, seguirá libre

Llegan dos "findes" largos, pero ¿el lunes 23 de marzo es feriado?

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre los medicamentos.

Medicamentos: derogan una norma para facilitar el otorgamiento de patentes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Peaky Blinders: The Immortal Man, uno de los grandes estrenos en plataforma. video

Estrenos con el final de "Peaky Blinders", la saga de "Máxima" y una joya de Sorrentino

Por  Claudio Minghetti