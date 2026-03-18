Médicos bonaerenses calificaron de "peligrosa" la salida de Argentina de la OMS

El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) , al considerar que se trata de una medida “desacertada, extemporánea y peligrosa para los intereses de la salud pública de todos los argentinos”.

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El comunicado de la entidad, se da un día después que el canciller, Pablo Quirno, confirmara la salida oficial de la OMS , luego de que la administración de Javier Milei criticara, especialmente, la acción del organismo durante la pandemia del Covid-19 y se alineara con una política similar que lleva adelante Donald Trump.

“La medicina moderna no se concibe de forma aislada. La salud es un fenómeno global que requiere cooperación técnica, estándares unificados y vigilancia epidemiológica constante”, destacaron los médicos bonaerenses al cuestionar la medida que, agregaron, “nos sitúa en una posición de vulnerabilidad sanitaria crítica”.

Para el Colegio, el rol de la OMS es clave en relación a las alertas tempranas ante brotes infecciosos y nuevas variantes virales. “Sin este acceso directo, la capacidad de respuesta del país ante futuras amenazas se verá seriamente demorada”, señalaron en un comunicado.

Por otra parte, se destacó que la salida del organismo internacional podría generar un “aislamiento en estándares de calidad”, debido a que “la validación de protocolos de tratamiento, la seguridad de los medicamentos y la acreditación de laboratorios nacionales dependen de normas internacionales OMS”.

La justificación del Gobierno de Javier Milei

En febrero de 2025, el Gobierno informó que el presidente Milei había tomado la decisión de retirar al país de la OMS, entidad que fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales. Días antes, Trump había tomado una decisión similar.

La salida del organismo implica que el país dejaría de participar en los programas, fondos y foros técnicos coordinados por la organización. A partir de esto, el Gobierno anticipó que buscará acuerdos bilaterales, reforzará mecanismos propios para la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional y continuará siendo parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias", agregó.

Este último argumento, el de la “soberanía, también fue cuestionado por los médicos bonaerenses. “La soberanía se fortalece participando en las mesas de decisión global, no abandonándolas”, expresaron, al tiempo que sostuvieron que “el aislamiento podría dejar al país condicionado por acuerdos bilaterales sujetos a intereses externos”.

En este marco, el Colegio de Médicos hizo “un llamado a la reflexión” a las autoridades nacionales, enfatizando en que “la salud de la población debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica”.

Fuente: Agencia DIB