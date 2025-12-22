Mayor Buratovich: un incendio ya arrasó 5.600 hectáreas y sospechan que fue intencional

El incendio en Mayor Buratovich tiene un frente de mil metros. Sudoesteba.com

Un incendio forestal de proporciones críticas mantiene en vilo al distrito de Villarino. Según los últimos registros satelitales, las llamas ya han devastado aproximadamente 5.600 hectáreas en la zona rural de Mayor Buratovich, unos 90 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Bahía Blanca.

Pese al intenso despliegue de recursos, el fuego aún no se encuentra controlado y mantiene un frente activo de mil metros con un peligroso avance hacia el norte, informó Sudoesteba.com.

Once dotaciones con más de un centenar de bomberos y aviones hidrantes combaten un frente activo de mil metros que avanza hacia el norte. Gustavo Pacheco, secretario de Seguridad del distrito, alertó que el 90% de los incendios recientes en la zona han sido provocados por la acción humana, ya sea por negligencia o de forma deliberada.

Once dotaciones de bomberos y dos aviones hidrantes Para intentar frenar el avance de las llamas, se coordinó el trabajo de 11 dotaciones de Bomberos Voluntarios provenientes de una amplia región: Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Médanos, Algarrobo, Villalonga, Stroeder, Ingeniero White, Monte Hermoso, General Cerri y Pradere. En tanto que los dos aviones hidrantes llegaron desde Tornquist-

El combate contra el fuego se ve dificultado por las características geográficas de la zona -dunas y montes- y, fundamentalmente, por el viento ya que una mínima variación puede hacer que el incendio se propague mucho más rápido. Fuente: Agencia DIB

