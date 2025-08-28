jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 09:28

Maximiliano Abad entregó diplomas de honor a deportistas en el Senado

Lo hizo con la Selección Masculina de Básquet con Síndrome de Down y con medallistas marplatenses de Taekwondo.

Por Agencia DIB
Maximiliano Abad con la Selección Argentina Masculina de Básquet con Síndrome de Down.

Maximiliano Abad y&nbsp;Anabel Fernández Sagasti junto a deportistas disntinguidos.&nbsp;

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, entregó diplomas de honor a la Selección Argentina Masculina de Básquet con Síndrome de Down, subcampeona en el Open Europeo disputado en Italia en junio, y a destacados taekwondistas de Mar del Plata y Mar Chiquita que obtuvieron medallas en el Mundial de la especialidad celebrado en Barcelona.

El senador nacional Maximiliano Abad. 

Concesionaron el estadio José María Minella por 30 años, con opción a 10 más. (Prensa General Pueyderron)

La selección de básquet, integrada por nueve jugadores de Buenos Aires (dos marplatenses), CABA, Santa Fe y La Pampa, regresó al país con la medalla de plata tras un torneo histórico. “Además de reconocer a estos héroes que dejaron todo en Italia, debemos visibilizar el esfuerzo de todos los atletas con síndrome de Down y de la comunidad que los acompaña luchando por su inclusión. Es necesario garantizarles una categoría específica que les permita competir en igualdad de condiciones y seguir llenándonos de orgullo”, destacó Abad.

En el Senado de la Nación, el legislador recordó que presentó un proyecto de comunicación para avanzar en este reconocimiento y remarcó que la Argentina tiene un hito mundial en la materia: la creación en 2021 en Córdoba de la primera Federación Nacional Multideportiva exclusiva de Síndrome de Down del mundo, que hoy nuclea y promueve el desarrollo de cientos de atletas.

En el mismo acto, fueron homenajeados los taekwondistas marplatenses y de Santa Clara del Mar que representaron al país en el último Mundial de Taekwondo en Barcelona y obtuvieron importantes resultados:

  • Facundo Tomás Maimone: 6 medallas (4 de oro y 2 de bronce).
  • Ayelén Caba: 1 de oro y 1 de bronce.
  • Santiago Ariel Campaner: 1 de plata.
  • Sergio David Alderete: 1 de bronce.
  • Santino Joaquín Toloza: 1 de bronce y Ariel Vargas: 1 de bronce.

Abad resaltó la tradición de esta disciplina en la Argentina: “Desde 1967 el taekwondo creció en todas las provincias, y en Londres 2012 nos dio una medalla olímpica de oro con Sebastián Crismanich. En Mar del Plata se practica en todos los clubes de barrio, y hoy volvemos a estar orgullosos de nuestros representantes”.

La ceremonia de entrega de Diplomas de Honor en el Senado de la Nación a destacados deportistas argentinos 2025, se dio en el Salón Azul en el marco de una actividad que llevó a cabo la Comisión Deportes. (DIB)

Por  Agencia DIB