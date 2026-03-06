viernes 06 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026 - 10:24

La UCR bonaerense confirmó la elección interna para el 7 de junio

Los sectores de Maximiliano Abad y Martín Lousteau impusieron su idea frente a la del actual presidente del Comité Provincia, Miguel Fernández.

Por Agencia DIB
Maxi Abad se dirige a la multitud en el acto en Mar del Plata. (Prensa UCR bonaerense)
Maxi Abad se dirige a la multitud en el acto en Mar del Plata. (Prensa UCR bonaerense)

El radicalismo bonaerense dio un paso clave para buscar normalizar el partido y decidió adelantar la elección interna para el 7 de junio, tres meses antes que la fecha original, que era el 6 de septiembre. Ese día se elegirán las nuevas autoridades del Comité Provincia.

Más noticias
El intendente de La Plata, Julio Alak, hizo un balance de sus dos años de gestión al frente del municipio y destacó el reordenamiento logrado a tal punto de lograr una calificación de una consultora internacional. video

La Plata: Alak destacó superávit, obras y modernización del Estado municipal
El Canal Maldonado, a la altura del puente Don Bosco. Con 16 puentes se concretará la integración de Bahía Blanca.

A un año de la gran inundación, Bahía Blanca se pone de pie

El quórum para votar la moción de adelantamiento de las elecciones se consiguió gracias a la participación de siete de los diez dirigentes que debían definir este tema en La Plata. También se avanzó con el armado de una junta promotora.

El sector que buscaba avanzar con esto es el liderado por el senador nacional Maximiliano Abad, contra la posición del espacio que comanda su exsocio político y actual presidente del Comité, Miguel Fernández. En esta jugada, acompañan a Abad Martín Lousteau, Daniel Salvador y Gustavo Posse, entre otros dirigentes con espacios internos.

Abad, el expresidente del comité provincial, sostiene que el radicalismo bonaerense debe resolver rápidamente su crisis de conducción para encaminarse a recuperar presencia y competitividad pensando en 2027. Su espacio considera que para defender a los intendentes radicales y construir una alternativa sólida es indispensable avanzar cuanto antes hacia una nueva conducción.

La crisis institucional en el radicalismo se disparó con la irresuelta elección de 2025 y, ante la inminencia de la elección general del año pasado, entró en una tregua con un esquema de conducción de emergencia (el Comité y la Convención provisorios) integrados por todos los sectores pero con un esquema de alianza y afinidades internas que desde entonces mutó.

Como informó Agencia DIB, la dirigencia radical cree que es necesario adelantar el reordenamiento partidario para prepararse mejor a un eventual adelantamiento de las elecciones generales del año que viene, producto de un nuevo desdoblamiento electoral en provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La Plata: Alak destacó superávit, obras y modernización del Estado municipal

A un año de la gran inundación, Bahía Blanca se pone de pie

La Libertad Avanza impulsa más de 100 proyectos para reducir o eliminar tasas municipales

Reforma laboral: el Gobierno promulgó la ley y comienza a regir desde este viernes

Tras asumir en Justicia, Mahiques pidió la renuncia de funcionarios clave

Abad le regaló a Nahuel Gallo una camiseta de Boca

La senadora Florencia Arietto quiso impedir a empujones el ingreso de un trabajador a Lustramax

Necochea: la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo analizará el expediente del Casino

La Libertad Avanza sumó a un polémico ex River que ahora es empresario en Zárate

Realizaron una nueva marcha para exigir la aplicación completa de la Emergencia en Discapacidad

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un operario realiza tareas de mantenimiento. (Agencia Xinhua)

Reforma laboral: el Gobierno promulgó la ley y comienza a regir desde este viernes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Palacio Legislativo de La Plata, sede de la Suprema Corte bonaerense.

La Suprema Corte creó el Registro de Casos de Género para "centralizar información"