La UCR bonaerense confirmó la elección interna para el 7 de junio

El radicalismo bonaerense dio un paso clave para buscar normalizar el partido y decidió adelantar la elección interna para el 7 de junio , tres meses antes que la fecha original, que era el 6 de septiembre. Ese día se elegirán las nuevas autoridades del Comité Provincia .

El quórum para votar la moción de adelantamiento de las elecciones se consiguió gracias a la participación de siete de los diez dirigentes que debían definir este tema en La Plata. También se avanzó con el armado de una junta promotora.

El sector que buscaba avanzar con esto es el liderado por el senador nacional Maximiliano Abad , contra la posición del espacio que comanda su exsocio político y actual presidente del Comité, Miguel Fernández . En esta jugada, acompañan a Abad Martín Lousteau , Daniel Salvador y Gustavo Posse, entre otros dirigentes con espacios internos.

Abad, el expresidente del comité provincial, sostiene que el radicalismo bonaerense debe resolver rápidamente su crisis de conducción para encaminarse a recuperar presencia y competitividad pensando en 2027. Su espacio considera que para defender a los intendentes radicales y construir una alternativa sólida es indispensable avanzar cuanto antes hacia una nueva conducción.

La crisis institucional en el radicalismo se disparó con la irresuelta elección de 2025 y, ante la inminencia de la elección general del año pasado, entró en una tregua con un esquema de conducción de emergencia (el Comité y la Convención provisorios) integrados por todos los sectores pero con un esquema de alianza y afinidades internas que desde entonces mutó.

Como informó Agencia DIB, la dirigencia radical cree que es necesario adelantar el reordenamiento partidario para prepararse mejor a un eventual adelantamiento de las elecciones generales del año que viene, producto de un nuevo desdoblamiento electoral en provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB