Marcha atrás: frenan la transferencia de la plataforma CINE.AR y vuelve al INCAA

La decisión, plasmada en el Decreto 821, deja sin efecto la medida dictada en marzo pasado. Las plataformas seguirán bajo la órbita del Ministerio de Cultura.

La plataforma Cine.ar.

El Gobierno nacional dio marcha atrás con el traspaso de las plataformas digitales de CINE.AR, hacia la ex Secretaría de Comunicación y Medios, por lo que se mantendrán bajo la órbita de Cultura. Con la publicación del decreto 821, quedó sin vigencia la norma que establecía el pase del sistema a la dependencia que encabezaba el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La decisión se tomó tras precisarse la transferencia a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.) -ordenada a principios de año- no llegó a concretarse y resultó desaconsejada por el nuevo interventor de la empresa.

De esta manera, el decreto 194/2025, que también aplicaba para las extensiones CINE.AR PLAY y CINE.AR ESTRENOS dejará de tener efecto, y dichas plataformas continuarán dependiendo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

“Si bien conforme lo ordenado por los artículos 2º y 3º del mentado decreto, la ex-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS y la SECRETARÍA DE CULTURA iniciaron las acciones tendientes a efectivizar esa transferencia, esta aún no se ha concretado”, subrayó la normativa publicada este miércoles en Boletín Oficial.

Cabe recordar que hace poco más de una semana, el Gobierno suprimió la Secretaría de Comunicación y Medios, a partir del nombramiento que el presidente Javier Milei le tomó a Adorni como jefe de Gabinete de Ministros, un puesto que quedó vacío tras la salida de Guillermo Francos. De esta manera, las tareas del área pasaron a la Jefatura que conduce el vocero.

CINE.AR es la plataforma estatal que permite ver películas nacionales sin costo, en una oferta que también incluye estrenos mediante pago y contenidos audiovisuales independientes. (DIB)

