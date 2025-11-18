martes 18 de noviembre de 2025
18 de noviembre de 2025 - 17:45

Internas de la cárcel de Azul hicieron sábanas para el hospital Materno Infantil

Las mujeres que están en el Taller Textil de la Unidad Penal 52 en mayo habían confeccionado ambos quirúrgicos para los profesionales de ese Hospital de Azul.

Por Agencia DIB
Las sábanas donadas por las internas al hospital Materno Infantil de Azul. (Foto: El Tiempo)

Mujeres privadas de libertad de Unidad 52 del Servicio Penitenciario Bonaerense volvieron a tener un gran gesto de solidaridad al confeccionar sábanas de cuna para los bebés que están internados en el Hospital Zonal Especializado Materno Infantil "Argentina Diego" de Azul.

Las internas -que participan del Taller Textil de la Unidad Penal 52- este lunes entregaron veinte juegos de sábanas de cuna, después de tener conocimiento de la necesidad de los pequeños pacientes de ese hospital.

Desde la cárcel de Azul para los más necesitados

Cárcel de Azul sábanas
Seis meses atrás, las mujeres que integran ese Taller Textil ya habían confeccionado 60 ambos quirúrgicos -juegos de chaquetas y pantalones- también para los profesionales del Hospital Materno Infantil.

Las autoridades de la Unidad 52 señalan que estos emprendimientos solidarios son iniciativa de las internas, quienes se manifiestan entusiasmadas por ayudar a quienes más lo necesitan.

