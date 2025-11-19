miércoles 19 de noviembre de 2025
19 de noviembre de 2025 - 00:41

Asesoría General de Gobierno: nueva edición del Ateneo Jurídico

Santiago Pérez Teruel encabezó la jornada que reunió a trabajadores incorporados desde 2021, quienes presentaron investigaciones orientadas a fortalecer los procesos administrativos y jurídicos de la Provincia.

Por Agencia DIB
La Asesoría General de Gobierno bonaerense realizó el cierre del Ateneo Jurídico de Agentes Ingresantes.

La Asesoría General de Gobierno bonaerense realizó el cierre del Ateneo Jurídico de Agentes Ingresantes, un espacio de formación y producción que busca fortalecer las capacidades analíticas de quienes se sumaron al organismo en los últimos años. El encuentro fue encabezado por el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y se desarrolló en el Anexo de la Honorable Cámara de Diputados bonaerense.

La jornada reunió a las promociones de agentes incorporados desde 2021 en el marco del Programa de Incorporación de Trabajadoras y Trabajadores. Durante el evento, los ingresantes expusieron los proyectos de investigación que elaboraron a lo largo del año, orientados a aportar herramientas y diagnósticos para mejorar los procesos administrativos y jurídicos del Estado provincial.

Formación con paneles temáticos

El Ateneo incluyó distintos paneles temáticos que abordaron desafíos contemporáneos de la gestión pública, desde la modernización normativa hasta el fortalecimiento de los circuitos internos de asesoramiento.

Las presentaciones contaron con tutorías y acompañamiento académico por parte de autoridades de la Asesoría, quienes guiaron los procesos de reflexión y análisis desarrollados por los equipos.

Los funcionarios presentes

Entre los participantes estuvieron el jefe de Gabinete del organismo, Francisco Zannini; la responsable de la Unidad de Gestión y Coordinación con Delegaciones, Sofía Peloso; y los secretarios y secretarias letradas Erika Deantoni Mosca, Mariano Puente, María Carolina Fabré y Mariana Manso, quienes actuaron como moderadores de los paneles. También asistieron la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Contrataciones, Victoria Anadón; el director general de Planificación e Información Jurídica, Agustín Tarelli; el director provincial de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial, Horacio Vaccarezza; y autoridades de la Tesorería General de la Provincia.

En el cierre, Pérez Teruel destacó el valor de este tipo de instancias para fortalecer el asesoramiento jurídico y reafirmar el compromiso con una gestión pública basada en la eficiencia, la modernización y el servicio al interés general.

La jornada concluyó reafirmando la importancia del trabajo colaborativo y del desarrollo de perspectivas críticas y aplicadas, consolidando un espacio de formación que potencia el aporte de las y los agentes ingresantes a los desafíos contemporáneos del Estado.

