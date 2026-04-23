jueves 23 de abril de 2026
23 de abril de 2026 - 11:48

Mar del Plata: una familia deberá pagar más de $ 3.000.000 por una amenaza de bomba en una escuela

El colegio prohibió el ingreso a la institución con celulares y mochilas. El hecho se enmarca en la ola de amenazas de atentados y tiroteos.

Por Agencia DIB
La Escuela Secundaria N° 18 Astor Piazzolla de Mar del Plata.

La Escuela Secundaria N° 18 "Astor Piazzolla" de Mar del Plata.

La Justicia de Mar del Plata, como adelantó Agencia DIB, dispuso que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas en escuelas deberán afrontar los gastos de los operativos policiales y posibles daños. Así, se supo que luego de una amenaza de bomba realizada en la Escuela Secundaria N° 18 "Astor Piazzolla" de la ciudad balnearia, se identificó al autor del hecho y sus padres deberán pagar una suma superior a los 3 millones de pesos por el procedimiento.

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De acuerdo con medios locales, la institución marplatense suspendió las clases el pasado miércoles luego de un llamado alertando por una supuesta bomba. Luego realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 4ª y tomó cartas en el asunto.

Mochilas prohibidas

El establecimiento señaló, en un comunicado, que en la reunión del Comité de Emergencia resolvieron medidas que involucran a todos los estudiantes y modificaciones radicales en la asistencia a clases. De ese modo, quedó prohibido momentáneamente el ingreso de teléfonos celulares y mochilas.

Los alumnos "deberán concurrir con carpeta, cuaderno de comunicaciones y cartuchera pequeña en la mano o en una bolsa transparente", y también restringieron el ingreso de "cualquier elemento que ponga en riesgo la integridad física de sí mismos y de cualquier persona de la comunidad".

Allanamiento

La investigación, a cargo de la fiscal Florencia Salas, descubrió al responsable de la llamada que obligó a evacuar la escuela y desplegar un operativo de seguridad.

Se dispuso un allanamiento en el domicilio del adolescente. Le retirarán el beneficio social al grupo familiar, quienes además deberán abonar el procedimiento de revisión policial por una suma superior a $ 3.000.000.

Fuente: Agencia DIB

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