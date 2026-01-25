domingo 25 de enero de 2026
Mar del Plata: un tren arrolló a un auto en la Ruta 2 y dejó tres personas heridas

Ocurrió cerca de Aquasol, en Mar del Plata, en el límite con Mar Chiquita. Las víctimas, de 17, 23 y 40 años, fueron trasladadas al HIGA.

Por Agencia DIB
Tres personas resultaron heridas em Mar del Plata. luego de un choque entre un automóvil y un tren en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 386/391.

Tres personas resultaron heridas este domingo por la tarde luego de un choque entre un automóvil y un tren en la ruta 2, a la altura del kilómetro 386/391, en inmediaciones del parque acuático Aquasol y en el límite de los partidos de General Pueyrredón y Mar Chiquita.

El siniestro se produjo poco después de las 14.30, cuando la formación 304 de Trenes Argentinos, que circulaba con destino a la Ciudad de Buenos Aires, embistió a un Peugeot 206 de color rojo que se encontraba sobre las vías. Según indicaron fuentes del operativo, el maquinista no tuvo margen para frenar y evitar la colisión, aunque las circunstancias del impacto son materia de investigación.

Los ocupantes del auto

En el vehículo viajaban un hombre de 40 años, un joven de 23 y una adolescente de 17. Como consecuencia del choque, los tres sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

La menor presentó politraumatismos, mientras que el adulto sufrió un traumatismo torácico con diagnóstico de neumotórax. El joven de 23 años también resultó con heridas de gravedad. Todos permanecían conscientes al momento de ser asistidos.

Cuando arribaron las ambulancias, las víctimas ya se encontraban fuera de los vehículos. En las tareas de atención y traslado participaron unidades del SAME y del SIES, además de ambulancias provenientes de Santa Clara del Mar.

El operativo

Del operativo también formaron parte Defensa Civil, bomberos del cuartel Camet, personal policial y equipos de Rescate. Desde Trenes Argentinos informaron que ninguno de los pasajeros de la formación resultó herido.

En las próximas horas se realizarán los peritajes correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente. Además, se aguarda la intervención de la Justicia federal, ya que el sector donde se produjo el siniestro se encuentra bajo jurisdicción nacional.

Fuente: Agencia DIB

