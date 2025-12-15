Mar del Plata: Obras Sanitarias local dice que podría quebrar si queda firme fallo contra la suba tarifaria

Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) advirtió que podría enfrentar una situación de quiebra si queda firme el fallo judicial que suspendió el aumento del 142,7% en la tarifa de agua aplicado durante el bimestre enero-febrero de 2024.

El incremento había sido impulsado por la empresa municipal, a cargo de los servicios de agua potable, cloacas y mantenimiento de pluviales, y fue autorizado a finales de diciembre de 2023 mediante el decreto 292/23, dictado por la presidencia del Concejo Deliberante.

Según diario La Capital , el aval al aumento fue otorgado por la comisión de Labor Deliberativa, integrada por la mesa directiva del Concejo y los presidentes de los bloques políticos. La medida se adoptó ad referéndum del cuerpo legislativo y posteriormente fue ratificada en una sesión ordinaria realizada en enero de 2024.

El juez Simón Isacch , titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, hizo lugar al planteo presentado por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) , que había solicitado la nulidad del aumento. El magistrado sostuvo que OSSE debía haber convocado a una audiencia pública previa, un requisito legal que no se cumplió antes de aplicar la suba tarifaria.

En su resolución, Isacch ordenó retrotraer las tarifas al valor anterior al incremento del 142,7% y dispuso que los usuarios sean compensados por los montos abonados de más a través de futuras facturaciones. En ese marco, precisó que las sumas abonadas en exceso “deberán ser imputadas a futuras facturaciones del servicio y en cuotas que serán fijadas en la etapa procesal oportuna”.

Este último aspecto del fallo es el que genera mayor incertidumbre para la empresa municipal, en caso de que la sentencia de primera instancia -que será apelada por OSSE- quede firme. De acuerdo con La Capital, el impacto financiero dependerá del alcance que se le otorgue a la devolución de los montos cobrados, tanto en términos temporales como de actualización.

“Hoy el impacto económico no lo podemos determinar. El propio juez dice que se verá cómo se implementará la modalidad de devolución de lo cobrado. Si hay que reintegrar no solo el bimestre enero-febrero de 2024, sino todas las subas del resto del año, actualizadas por inflación, quebramos”, advirtió OSSE. En cambio, si la restitución se limita únicamente a ese bimestre, sin actualización inflacionaria y distribuida en cuotas, el efecto económico sería considerablemente menor.

“Si la sentencia se confirma, todo dependerá de cómo interprete la Justicia el concepto de devolver en facturaciones futuras: cuánto, cómo, si son solo esos dos bimestres o todo el año, si se ajusta por inflación, etcétera”, agregó la empresa estatal.

