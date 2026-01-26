Mar del Plata: murió uno de los heridos que fue arrollado por un tren en la Ruta 2

El accidente en Mar del Plata dejó tres heridos, uno de los cuales falleció en el Hospital Interzonal.

Nicolás Gómez, el joven de 23 años que había quedado gravemente herido tras ser arrollado este domingo por un tren en la Ruta 2, falleció después de ser operado en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.

Gómez viajaba en un Peugeot 206 junto a su pareja Ana Sánchez (17), Adrián (40), el padre de la joven, cuando en la tarde del domingo el vehículo fue arrollado por una formación de Trenes Argentinos a la altura del kilómetro 386 de la Autovía 2.

Tanto Ana Sánchez como su padre Adrián también están internados en Mar del Plata pero fuera de peligro. Los tres ocupantes del auto eran oriundos de la localidad de General La Madrid.

Cómo fue el accidente del tren El siniestro se produjo poco después de las 14.30, cuando la formación 304 de Trenes Argentinos, que circulaba con destino a la Ciudad de Buenos Aires, embistió a un Peugeot 206 de color rojo que se encontraba sobre las vías, en inmediaciones del parque acuático Aquasol y en el límite de los partidos de General Pueyrredón y Mar Chiquita. Según indicaron fuentes del operativo, el maquinista no tuvo margen para frenar y evitar la colisión, aunque las circunstancias del impacto son materia de investigación.

