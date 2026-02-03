martes 03 de febrero de 2026
Pánico en las playas del sur de Mar del Plata por la caída de granizo

El temporal, que se desató tras una tarde de mucho calor, dejó árboles caídos y cortes de luz en una amplia zona de General Pueyrredon.

Un árbol caído en la zona de Sierra de los Padres.

alcanzaron los 36 ºC, un fuerte temporal de viento y lluvia causó graves destrozos en la tarde del lunes en la zona sur de Mar del Plata y provocó la huida de las playas en muchos sectores. La zona más afectada fue Sierra de los Padres y, en menor medida, otros sectores del oeste y el sur del partido de General Pueyrredon.

En las playas del sur la gente escapó despavorida, para evitar el impacto del granizo y poner sus vehículos a resguardo. Así, los balnearios y la costa se vaciaron en un abrir y cerrar de ojos a eso de las 5 de la tarde por la llegada del frente de tormenta.

Vidrios rotos

En la costa, según 0223, las principales zonas afectadas fueron Punta Mogotes, Faro Norte y Punta Cantera. En la playa Guillermo, la granizada provocó destrozos estructurales y rompió vidrios de autos y camionetas, al mismo tiempo que generó abolladuras.

A pesar del susto generalizado y la potencia de las bolas de hielo, no se registraron heridos debido a las tormentas.

Árboles caídos

En tanto, de acuerdo con La Capital, el temporal dejó al menos once árboles caídos sobre casas, cuatro voladuras de techos y cuatro postes de luz caídos en Sierra de los Padres, por lo que se cortó el suministro de energía eléctrica.

Fue terrible, como si se tratara de la cola de un tornado. Fueron dos ráfagas. Primero, de lluvia; después, un viento del noroeste que nunca sopla acá. Cayeron árboles gigantes sobre casas. También hubo mucho granizo”, reveló un vecino de la zona.

Más de 120 denuncias

La tormenta ocasionó varias denuncias de vecinos en diversos barrios del sur y oeste del municipio. Defensa Civil informó cerca de 120 denuncias a la línea 103, con más de veinte árboles caídos en todo el distrito, por lo que hubo cuadrillas trabajando en diversos sectores.

Los cortes de luz por el mal clima fueron otro motivo de preocupación. Edea, la empresa distribuidora de energía eléctrica, informó que hubo muchos reclamos por baja tensión.

Otros sectores que tuvieron afectación fueron el Parque Industrial, parte de Batán y El Martillo.

