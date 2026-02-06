Locura en la ruta: conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo

La mujer con el bebé en brazos agrediendo al móvil del Ministerio de Transporte y, luego, con su pareja en la camioneta intentando chocarlo. (Imagen de video)

Un episodio de grave imprudencia vial se registró sobre la Ruta Provincial N°56, a la altura de la localidad bonaerense de General Madariaga , cuando agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires interceptaron una combi Mercedes Benz conducida por un hombre oriundo de Moreno, que circulaba con una menor de edad en brazos .

Según informó la cartera que dirige Martín Marinucci, el hecho se produjo durante una recorrida preventiva en el marco del Operativo de Sol a Sol , destinado a reforzar los controles en rutas bonaerenses.

Tras detener la marcha del vehículo en la banquina, el personal de Seguridad Vial constató que el conductor llevaba a un bebé sentado sobre su falda, una infracción considerada de alto riesgo para la integridad de la menor, así como para la seguridad del propio conductor y de terceros.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes procedieron a labrar el acta correspondiente por transportar a un menor sin los sistemas de retención infantil obligatorios, la famosa sillita adaptable para la seguridad de los niños dentro de un vehículo, una exigencia central de la normativa vial vigente.

En ese momento, tanto el conductor como su acompañante comenzaron a agredir verbalmente al personal de seguridad vial y, e n una escalada de violencia, golpearon el móvil oficial del Ministerio. La tensión obligó a los agentes a resguardarse en el interior del vehículo.

Según detalló el organismo bonaerense, el nivel de locura no terminó en esas agresiones: el conductor en infracción subió nuevamente a su vehículo e intentó avanzar contra la camioneta de Seguridad Vial, generando una situación que requirió la intervención de la Policía.

El sujeto fue aprehendido por resistencia a la autoridad y quedó a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.

El video, la prueba del delito

El incidente quedó íntegramente registrado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial, una herramienta tecnológica que busca respaldar cada intervención, garantizar procedimientos claros y auditables, y sostener la transparencia en un área especialmente sensible como lo es la seguridad en las rutas. En esta ocasión, el video sirvió como prueba ante la infracción de tránsito y las agresiones recibidas.

