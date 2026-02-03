Dos hombres terminaron a las trompadas en el Museo MAR de Mar del Plata

Tres momentos de la pelea ocurrida en el hall del Museo MAR. (Captura de video)

Una visita al Museo MAR de Mar del Plata se volvió incómoda y violenta: un hombre se cruzó en el lugar con su exnovia y la actual pareja de ella y, tras un cruce de palabras, se agarraron a trompadas.

El hecho, que habría detonado por una situación de celos y rencor, ocurrió el domingo por la tarde en el Museo Provincial de Arte Contemporáneo (MAR), ubicado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara, en la zona norte de la ciudad. Y como suele suceder en estos casos, la escena quedó registrada en un video tomado por testigos y luego se viralizó en redes sociales.

Dos hombres discutieron en pleno hall del Museo MAR. Hubo golpes de puño e intervino la custodia. Todo se habría originado con un entredicho verbal que fue escalando en tensión hasta terminar en una pelea a golpes de puño. Tal como se ve en el video, varias personas intentaron separar a los involucrados y dar fin a la escena que rompió con la tranquilidad del lugar, un domingo por la tarde.

El personal de seguridad del museo logró controlar la situación y disuadir a los sujetos en pocos minutos, sin que el conflicto pasara a mayores.

