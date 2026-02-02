lunes 02 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026 - 08:40

Mar del Plata: Bastián Jerez será operado por séptima vez

A tres semanas del choque en las dunas de Pinamar, el niño de 8 años volverá a ser intervenido este lunes. Se evalúa un traslado al Hospital Garrahan de CABA.

La mamá de Bastián Jerez -en la foto, al centro-, durante la vigilia en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en grave estado por el accidente ocurrido en la zona de los médanos de Pinamar el lunes 12 de enero, volverá a ser intervenido quirúrgicamente este lunes en Mar del Plata.

Caso Bastián: los conductores que produjeron el accidente tenían alcohol en sangre
Caso Bastián: los responsables del choque quedaron inhabilitados para conducir

Será la séptima operación en tres semanas, desde que el menor resultara herido en el choque entre el UTV en el que viajaba junto a su papá y otras tres personas contra una pick-up en la zona de La Frontera, en Pinamar.

Los padres de Bastián aguardan en Mar del Plata

Bastián permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde sus padres -Macarena Collantes y Maximiliano Jerez- aguardan un cuadro estable que permita el traslado al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires.

