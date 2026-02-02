Mar del Plata: Bastián Jerez será operado por séptima vez

La mamá de Bastián Jerez -en la foto, al centro-, durante la vigilia en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en grave estado por el accidente ocurrido en la zona de los médanos de Pinamar el lunes 12 de enero, volverá a ser intervenido quirúrgicamente este lunes en Mar del Plata.

Será la séptima operación en tres semanas, desde que el menor resultara herido en el choque entre el UTV en el que viajaba junto a su papá y otras tres personas contra una pick-up en la zona de La Frontera, en Pinamar.

Los padres de Bastián aguardan en Mar del Plata Bastián permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde sus padres -Macarena Collantes y Maximiliano Jerez- aguardan un cuadro estable que permita el traslado al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires.

