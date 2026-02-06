viernes 06 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026 - 14:53

Un desperfecto eléctrico desató un incendio devastador en un mayorista en Gregorio de Laferrere

El fuego desató una escena dramática sobre la avenida Juan Manuel de Rosas. La columna de humo se apreció desde muchas cuadras a la redonda.

Por Agencia DIB
Las llamas devoraron el local del mayorista Los Primos.

Un violento incendio se desató en un mayorista distribuidor en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, luego de un cortocircuito eléctrico. El siniestro ocurrió sobre la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas al 11200, una zona de alto tránsito comercial y vehicular.

En el siniestro trabajaron nueve dotaciones de bomberos, tanto de Cañuelas como de Lobos.

De acuerdo con lo informado por medios locales, la falla eléctrica habría generado chispas que tomaron contacto con material inflamable. De inmediato, las llamas se expandieron dentro del establecimiento, llamado Los Primos. En cuestión de minutos el fuego ganó gran parte del inmueble y generó una enorme columna de humo negro visible a varias cuadras.

Bomberos y ambulancias

Ante la magnitud del incendio, varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de La Matanza acudieron de urgencia al lugar y se pusieron a trabajar intensamente para contener el avance del fuego y evitar que se propague a comercios vecinos.

También se hicieron presentes ambulancias del sistema de emergencias, mientras que móviles del Comando de Patrullas de La Matanza realizaron cortes de tránsito y un perímetro de seguridad para resguardar a vecinos y transeúntes.

Pánico entre los vecinos

El incendio generó momentos de pánico entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes relataron explosiones, olor a quemado y una densa nube de humo que cubrió la avenida. Muchos locales cerraron de inmediato ante el temor de una propagación mayor.

Hasta el momento no se confirmaron personas heridas, aunque las autoridades continúan evaluando los daños materiales. Si bien las causas del hecho serán investigadas, todo indica que el origen fue el citado cortocircuito eléctrico dentro del mayorista.

