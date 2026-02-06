Tras el acuerdo, Trump firmó un decreto para quintuplicar la importación de carne argentina

Apenas un día después de firmado el pacto comercial con Argentina , el presidente Donald Trump instrumentó este viernes a través de un decreto el aumento de la cuota de importación de carne argentina a Estados Unidos de las 20 mil toneladas actuales a cien mil, para "aumentar el suministro de carne picada para los consumidores estadounidenses".

La medida, que sube en 80 mil toneladas al menos por este año el cupo, fue dada a conocer en una orden ejecutiva que lleva el título “ Garantizar carne vacuna a precios accesibles para el consumidor estadounidense ”.

Trump añadió que como Presidente, tenía "la responsabilidad de garantizar que los estadounidenses que trabajan arduamente puedan permitirse alimentar a sus familias". Y apuntó que tras "considerar la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura" había dispuesto " aumentar temporalmente la cantidad de importaciones dentro del contingente arancelario de recortes de carne magra de res , en el marco del contingente arancelario de Estados Unidos, con el fin de aumentar el suministro de carne picada para los consumidores estadounidenses".

La novedad se dio a conocer mientras en Argentina se festejaban los alcances del acuerdo comercial firmado el jueves en Washington por las autoridades de ambos países.

El texto del acuerdo comercial fue difundido el jueves por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) e incluye ese aumento de la cuota para la carne argentina es por este año.

Según el decreto, se hará en cuatro partes. "El primer tramo de 20.000 toneladas métricas se abrirá el 13 de febrero y se cerrará el 31 de marzo; el segundo tramo será del 1 de abril al 30 de junio; el tercero, del 1 de julio al 30 de septiembre, y el cuarto, del 1 de octubre al 31 de diciembre". La Argentina apuesta a que la cuota se renueve el año próximo.

Según informó el jueves la Cancillería, el aumento de la cuota representará un aumento de 800 millones de dólares en las exportaciones de carne vacuna argentina.

La decisión del aumento de cuota fue uno de los puntos del acuerdo más festejados del Gobierno. Fuentes que participaron de la negociación dijeron que era "muy importante" ya que “es algo que también a ellos les cuesta”, porque es una medida que disgusta a los granjeros estadounidenses.

Con el aumento del ingreso de carne argentina, Trump busca bajar el precio en las góndolas de un alimento de consumo masivo en EE.UU. La inflación, especialmente en los supermercados, es un tema que no ha logrado contener a pesar de que fue una de las promesas clave de su campaña.