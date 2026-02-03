martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 18:01

Un emotivo pasacalle dedicado a Bastián Jerez sorprendió a la comunidad del HIEMI de Mar del Plata

El niño está internado desde mediados de enero, luego de las lesiones que sufrió en un evento vial en La Frontera, Pinamar. Fue operado siete veces y permanece en terapia intensiva.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
bastian pasacalles

Un amoroso gesto sorprendió este martes a la comunidad del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata: apareció un pasacalle dedicado a Bastián Jerez, con palabras de aliento, augurando una pronta recuperación.

"Basty, mucha fuerza. ¡Te estamos esperando!", se lee en la bandera que cuelga sobre la calle Alvarado entre Santiago del Estero y Santa Fe, que lleva las firmas de Cata, Guada, Facu y Eri, gesto que quedará para el recuerdo cuando el niño se recupere.

Esta semana Bastián fue operado por séptima vez desde el episodio ocurrido el pasado 12 enero, cuando chocó el UTV en el que iba el niño con una camioneta 4x4.

De acuerdo al último parte médico oficial difundido por el Ministerio de Salud Bonaerense, al niño "se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”.

Bastián sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del sanatorio, bajo seguimiento permanente de equipos interdisciplinarios, para evaluar su evolución clínica.

Siniestro Bastian Pinamar

En tanto, si el niño continúa estable y respirando por sus medios, desde el entorno familiar, días atrás barajaron que podría haber una posibilidad de traslado al Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibiría atención súper especializada y su familia podría volver a su lugar de residencia.

Fuente: Agencia DIB

