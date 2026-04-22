miércoles 22 de abril de 2026
22 de abril de 2026 - 12:32

Mar del Plata: el temporal dejó árboles caídos, evacuados y calles anegadas

La alerta meteorológica cambió de manera imprevista a naranja al caer la noche y se suspendieron las clases en el turno vespertino.

Por Agencia DIB
El temporal dejó calles anegadas en Mar del Plata.

El temporal dejó calles anegadas en Mar del Plata.

@dronmardelplata

La fuerte tormenta de lluvia y viento que se desató sobre la ciudad de Mar del Plata y alrededores en horas de la noche del martes dejó como consecuencia barrios sin luz, árboles caídos, zonas anegadas y evacuados. Además, el cambio de alerta obligó a interrumpir las clases del turno vespertino en todos los niveles.

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"Tuvimos anoche, a última hora, un cambio de pronóstico. Pasamos de una alerta amarilla a una naranja. Se interrumpieron las clases por seguridad y todo se activó. Cayeron 94 milímetros, esto habla también de lo impredecible que es el clima", explicó Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil (DC) a medios locales.

Complicaciones

La zona más afectada por el temporal fue la ubicada al norte del partido de General Pueyrredon. Según precisó el municipio, llovieron 94,7 milímetros entre las 21 del martes y las 3 de la madrugada del miércoles, con un chaparrón de mayor intensidad alrededor de las 23.20.

En total hubo 20 reclamos: en Bouchard al 10600, el municipio trabajó por la caída de un poste; en la zona de 39 y Magnasco y en calle 497 y 8, en el barrio Acantilados, por postes inclinados y riesgo de caída; en Yrigoyen y Rawson por la presencia de un gajo caído en la vía pública; y en Salta y Rivadavia por la caída de ramas que afectaban la circulación, entre otros.

Además se atendieron once pedidos de evacuación, de los cuales en tres la Municipalidad intervino físicamente, en el Barrio 2 de Abril.

Fuente: Agencia DIB

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