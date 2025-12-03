Mar del Plata: cerró una conservera y despidió a unos 40 trabajadores

Un trabajador de la industria del pescado.

Entre la difícil situación económica, la baja de consumo y la apertura de las importaciones que complicó las condiciones de competencia, esta semana se confirmó el cierre definitivo de la tradicional empresa conservera de Mar del Plata Marechiare y unos 40 trabajadores fueron despedidos.

A través de sus redes sociales, la empresa marplatense anunció su cierre definitivo y habló del fin de un ciclo, pero a la vez dejaron entrever que su “vocación industrial” permanecía intacta y que no descartaban futuras nuevas inversiones.

Según explicaron, meses atrás la empresa había suspendido la producción “golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados” y desde entonces mantenían un flujo de ventas pero solo de manera online hasta liquidar el stock. “Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós”, anunciaron.

El cierre marca un punto crítico para el sector del atún y las conservas, que desde el año pasado arrastra caídas sostenidas en las ventas y enfrenta un escenario operativo cada vez más adverso. Marechiare, en ese contexto, había intentado adaptarse con la incorporación de un modelo de importación, reforzando su presencia digital y apostando a una estructura comercial más flexible. No obstante, los esfuerzos no lograron revertir el deterioro del mercado.

