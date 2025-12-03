miércoles 03 de diciembre de 2025
3 de diciembre de 2025 - 14:55

Mar del Plata: cerró una conservera y despidió a unos 40 trabajadores

La firma Marechiare tenía trabajadores que procesaban la materia prima y también del área de comercio.

Por Agencia DIB
Un trabajador de la industria del pescado.&nbsp;

Un trabajador de la industria del pescado. 

Entre la difícil situación económica, la baja de consumo y la apertura de las importaciones que complicó las condiciones de competencia, esta semana se confirmó el cierre definitivo de la tradicional empresa conservera de Mar del Plata Marechiare y unos 40 trabajadores fueron despedidos.

Más noticias
El edificio en construcción donde cayó y murió el operario.

Conmoción en Mar del Plata por la muerte de un obrero que cayó por el hueco de un ascensor
El mayorista Caromar en crisis. 

Una cadena mayorista "se ajusta", cierra sucursales y despide a empleados

A través de sus redes sociales, la empresa marplatense anunció su cierre definitivo y habló del fin de un ciclo, pero a la vez dejaron entrever que su “vocación industrial” permanecía intacta y que no descartaban futuras nuevas inversiones.

Según explicaron, meses atrás la empresa había suspendido la producción “golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados” y desde entonces mantenían un flujo de ventas pero solo de manera online hasta liquidar el stock. “Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós”, anunciaron.

El cierre marca un punto crítico para el sector del atún y las conservas, que desde el año pasado arrastra caídas sostenidas en las ventas y enfrenta un escenario operativo cada vez más adverso. Marechiare, en ese contexto, había intentado adaptarse con la incorporación de un modelo de importación, reforzando su presencia digital y apostando a una estructura comercial más flexible. No obstante, los esfuerzos no lograron revertir el deterioro del mercado.

Temas
Ver más

Conmoción en Mar del Plata por la muerte de un obrero que cayó por el hueco de un ascensor

Una cadena mayorista "se ajusta", cierra sucursales y despide a empleados

Mar del Plata: Karina Milei llamó a acelerar las reformas del Gobierno

¡Le cortaron las piernas a Messi! En Mar del Plata vandalizaron su estatua

Mar del Plata: la tragedia de la periodista reaviva el reclamo por las bajadas en ruinas

Ahora sí: la Ruta 11, de San Clemente a Mar del Plata, será una autovía

Una empresa de Mar del Plata recibió el máximo galardón de la industria del software

La muerte de la periodista de Tres Arroyos: en medio del dolor, los primeros pasos de la Justicia

Tragedia en Mar del Plata: una joven periodista murió al caer desde un acantilado de 25 metros

Se retiró el arquero de Aldosivi que rompió un récord del "Loco" Gatti

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una serie de billetes de mil pesos argentinos. (Xinhua)

El Gobierno definió el valor del salario mínimo para los próximos 10 meses

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un trabajador de la industria del pescado. 

Mar del Plata: cerró una conservera y despidió a unos 40 trabajadores