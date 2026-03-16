Docentes universitarios comienzan una semana de paro y preparan otro reclamo

En reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario , este lunes comenzó el paro nacional de docentes del año en las universidades de todo el país. La medida, que se llevará adelante desde el 16 al 21 de marzo, tendrá un nuevo capítulo en la semana que arranca el 30 del mismo mes.

La medida, impulsada por la Conadu y la Conadu Histórica , las dos federaciones mayoritarias a nivel nacional, es para pedir mejores condiciones laborales, ya que los salarios docentes registran una pérdida en torno al 40% en términos reales desde que asumió la presidencia Javier Milei.

“Exhortamos a legisladores de todos los bloques del Congreso Nacional que rechacen cualquier intento de modificatoria de una ley apoyada y ratificada en varias instancias por una enorme mayoría plural y federal. Además, exigimos al Poder Judicial que deje de dilatar la sentencia sobre el tema de fondo, porque cada dos meses de incumplimiento perdemos un salario completo”, expresaron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). En ese contexto, indicaron que " el Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente ".

La protesta, con la que reclaman la recomposición salarial del sector , afecta a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ) .

En tanto, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) votaron parar “por tiempo indeterminado” hasta que les paguen “el 55,4% de aumento salarial” dispuesto por la norma em cuestión. También, como es el caso de la UNLP o la UBA, los paros afectan a los colegios secundarios que dependen de esas casas de estudios.

“La evolución del salario real de la docencia universitaria se encuentra en su mínimo histórico: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004. Con la aplicación de la Ley de financiamiento universitario, nuestro salario básico debería incrementarse 55,4%. El Gobierno pretende modificarla para pagar sólo un 12% y en tres cuotas”, sostuvo la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA a través de sus redes sociales.

Se profundiza el plan de lucha universitaria

Más allá del paro de esta semana, los gremios advirtieron sobre la profundización del plan de lucha durante el semestre si no se reabren las paritarias y si avanza en el Congreso una eventual modificación de la ley de financiamiento.

De hecho, también hay un paro votado para la semana que empieza el lunes 30 de marzo y que será corta, ya que ese jueves y viernes es Semana Santa. A eso se suma la marcha federal universitaria -con fecha tentativa para el 23 de abril- que buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público. No obstante, la fecha deberá coordinarse con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general.

Asimismo, hay otros cinco días de paro prevista para la semana que comienza el lunes 27 de abril, aunque habrá que ver cómo llega la relación de los gremios con el Gobierno para esa fecha. Y también complicará las clases los cinco paros de 24 horas que realizarán los trabajadores no docentes, en conflicto también por la cuestión salarial.

Fuente: Agencia DIB