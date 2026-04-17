viernes 17 de abril de 2026
17 de abril de 2026 - 14:28

Ola de amenazas: la Defensoría difundió recomendaciones para "proteger a los chicos sin alimentar el miedo"

Según el organismo bonaerense, “compartir capturas de amenazas sin verificar solo aumenta la angustia de las familias y ayuda a cumplir el objetivo de quienes inician estos mensajes”.

Por Agencia DIB
Una escuela de la ciudad de La Plata.

Una escuela de la ciudad de La Plata.

DIB | Adriana Dellatorre

En medio de la ola de amenazas de tiroteos en las escuelas de todo el país, la Defensoría del Pueblo bonaerense difundió una guía con recomendaciones para “actuar con responsabilidad” y “proteger a los chicos y chicas in alimentar el miedo”.

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El comunicado, titulado “Amenazas en las escuelas y retos virales: guía para entender lo que está pasando”, comienza: “En las últimas horas se registraron mensajes de amenazas en distintas escuelas de la Provincia vinculados a supuestos ‘desafíos’ de redes sociales. Es fundamental entender qué está pasando para poder actuar con responsabilidad y proteger a los chicos y chicas sin alimentar el miedo”.

Continúa: “Muchos de estos retos buscan viralizarse a través del efecto contagio. Compartir capturas de amenazas sin verificar solo aumenta la angustia de las familias y ayuda a cumplir el objetivo de quienes inician estos mensajes”. Así, insisten: “La primera medida de prevención es frenar la cadena de reenvíos“.

Consecuencias reales

La Defensoría se dirige directamente a los padres: “Hablá con los chicos sobre el uso responsable de las redes y recordales que las acciones en el entorno digital tienen consecuencias legales reales. No viralizar es una forma de cuidarnos entre todos y de quitarle fuerza a estas conductas que buscan desestabilizar la comunidad educativa”.

Afirman que “ante una amenaza, la institución debe activar protocolos oficiales. Como familias, el camino es acercarse a las autoridades escolares, preceptores o equipos docentes para informarse por los canales formales. Mantener la calma y acompañar con escucha es nuestro rol principal como adultos para no profundizar la crisis”.

El texto cierra: “Compartí esta información con otros grupos de familias para fomentar un uso responsable de las redes y proteger el entorno escolar”.

Fuente: Agencia DIB

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