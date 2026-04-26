Pergamino: un joven amenazó con un tiroteo en una escuela; en su casa tenía un arma

El joven estudiante detenido en Pergamino. El Norte

Un joven de 18 años fue detenido en Pergamino acusado de amenazar con realizar un tiroteo en la Escuela Agropecuaria N°1, en un caso que derivó en un allanamiento y en el hallazgo de un arma vinculada a una causa previa en San Nicolás.

La advertencia fue realizada en un grupo de WhatsApp de estudiantes, donde el joven escribió que iba a efectuar disparos dentro del establecimiento, informó el diario El Norte.

La investigación en Pergamino El mensaje, detectado por autoridades de la escuela, fue notificado a la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial Pergamino quien determinó allanar el domicilio del sospechoso, en la calle Neuquén, de Pergamino. En ese procedimiento fue aprehendido el joven señalado como autor de la amenaza, mientras que su padre quedó involucrado por la presencia de un arma de fuego en el domicilio.

Se trata de un revólver calibre .32 largo junto a cinco municiones, arma que tenía un pedido de secuestro activo por una supuesta participación en un delito en San Nicolás. La Policía también secuestró teléfonos y computadoras que serán peritados para determinar el alcance del mensaje y si hubo otros involucrados.

El joven quedó imputado por intimidación pública y deberá declarar ante la fiscalía en las próximas horas. Por su parte, su padre fue notificado por los delitos vinculados al arma encontrada aunque recuperó la libertad. Fuente: Agencia DIB

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