Malvinas Argentinas: una mujer fue asesinada tras intentar proteger de un abusador a su hija de 9 años

La Policía investiga lo ocurrido y realiza las diligencias correspondientes.

Una mujer de 52 años fue asesinada brutalmente este jueves en una vivienda de la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, y por el crimen buscan intensamente a un joven señalado como el principal sospechoso, quien permanece prófugo.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación violenta dentro de la vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo, sin signos vitales y con profundas heridas cortantes en la zona del cuello y la cabeza.

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Fuentes judiciales indicaron que presentaba al menos dos lesiones de extrema gravedad en la carótida. La escena fue descubierta por la hija de la mujer, una menor de 9 años, quien se encontraba durmiendo al momento del ataque. A su vez, la niña habría sufrido una situación de abuso por parte del agresor, que sería del barrio, y fue visto salir corriendo de la vivienda por los vecinos.

La fiscalía ordenó distintas medidas para dar con el paradero del perpetrador. La investigación quedó a cargo de la UFI descentralizada de Malvinas Argentinas, que dispuso la intervención de peritos, médico policial y la realización de una Cámara Gesell para tomar testimonio a la menor, considerada la principal testigo del femicidio. Fuentes judiciales señalaron además que el acusado tendría antecedentes por causas de abuso sexual que tramitan en otra fiscalía del departamento judicial. Fuente: Agencia DIB

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