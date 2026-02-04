miércoles 04 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026 - 19:14

Maestro pizzero, herrero, manicuría: algunos de los cursos gratuitos que ofrece el gobierno bonaerense

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires impulsa espacios gratuitos de formación laboral, en los que pueden inscribirse jóvenes desde los 16 años, que cumplan los 17 antes del 30 de junio.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
formacion laboral

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires cuenta con el Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), una entidad que ofrece una serie de cursos totalmente gratuitos, con salida laboral de alta demanda.

Desde el IPFL recordaron que está abierta la preinscripción a la oferta 2026, que incluye a jóvenes a partir de los 16 años, en caso de que cumplan los 17 antes del 30 de junio próximo.

La documentación necesaria para realizar la preinscripción es la siguiente:

  • Autorización de madre, padre o tutor;
  • Certificado de alumno regular que acredite secundario en curso;
  • Presentar la última versión del DNI.

Algunos de los cursos habilitados para el ciclo 2026 son:

  • Maestro pizzero y rotisero;
  • Cocinero;
  • Panadero;
  • Herrero;
  • Relaciones Públicas;
  • Vendedor;
  • Manicuría, depilación, peluquería;
  • Asistente de estudio jurídico y notarial;
  • Manipulador de alimentos:
  • Montador electricista;
  • Auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas.

El Instituto Provincial de Formación Laboral coordina, asiste y supervisa los 218 Centros de Formación Laboral (CFL) de la provincia de Buenos Aires, conveniados con sindicatos, municipios, cámaras empresariales, organismos públicos y entidades de la sociedad civil. Estos centros brindan a la comunidad cursos y trayectos formativos gratuitos, con reconocimiento oficial, orientados a la formación en oficios para el mundo del trabajo digno.

Las sedes donde pueden realizarse los cursos del IPFL se pueden consultar en un mapa interactivo:



La información de todos los cursos y cómo concretar la inscripción completa puede encontrarse en la página del Ministerio de Trabajo, a través del siguiente link: Cursos_IPFL.

Fuente: Agencia DIB

