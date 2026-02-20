viernes 20 de febrero de 2026
20 de febrero de 2026 - 18:01

Madariaga afirma que Villa Gesell contamina su territorio con derrames cloacales

Inspecciones con drones detectaron canales que llevarían efluentes sin tratamientos de la planta depuradora de Villa Gesell hacia predios de General Madariaga.

Por Agencia DIB
Un canal llevaría desechos cloacales desde Villa Gesell a General Madariaga.

Un canal llevaría desechos cloacales desde Villa Gesell a General Madariaga.

Municipio de General Madariaga
Los inspectores municipales habrían constatado la contaminación.

Los inspectores municipales habrían constatado la contaminación.

contmainación madariaga Gesell rs

El Municipio de General Madariaga analiza iniciar acciones judiciales contra el vecino partido de Villa Gesell ya que éste derramaría reiteradamente efluentes cloacales sin tratamiento en su territorio. Esos desechos llegarían a través de dos canales detectados desde un dron.

Más noticias
La Autovía 11, a la altura de Pinamar, amaneció cubierta de agua, barro y efluentes cloacales.

Pinamar: cortaron la Autovía 11 por un derrame cloacal
Una imagen de la imprudente carrera de la Toretto de Berisso. 

Inhabilitan a la influencer que se filmó cruzando en rojo a 180 en Berisso

La contaminación se produce cuando los desechos cloacales provenientes de la planta depuradora geselina de Absa cruzan la Ruta 11 y se esparcen sobre tierras madariaguenses, generando un grave daño ambiental, según lo constatado el miércoles 18 por miembros de las áreas de Inspección, Legales y Frente de Ruta 11, quienes se presentaron en el límite entre ambos distritos.

inspectores de Madariaga rs
Los inspectores municipales habrían constatado la contaminación.

Los inspectores municipales habrían constatado la contaminación.

La contaminación vista desde drones

Tras una inspección ocular e imágenes obtenidas con drones, se detectó que frente a la planta depuradora de Villa Gesell se abrió un canal de desagote cloacal que ingresa a General Madariaga. Al mismo tiempo se halló otro cruce de efluentes próximo a la rotonda de ingreso a la villa que que desemboca en otro canal de aproximadamente dos kilómetros de longitud, informó El Mensajero de la Costa.

contmainación madariaga Gesell rs

'Estos derrames generan una grave contaminación ambiental sobre territorio madariaguense', señalaron desde la comuna, que ya había advertido situaciones similares con el partido de Pinamar. General Madariaga no descarta recurrir a la Justicia para exigir el cese de los vertidos y la correspondiente reparación del daño ambiental.

Temas
Ver más

Pinamar: cortaron la Autovía 11 por un derrame cloacal

Inhabilitan a la influencer que se filmó cruzando en rojo a 180 en Berisso

Crecen las prepagas para animales: en Argentina, 8 de cada 10 hogares tienen mascotas

Chascomús: se recuperaron más de 25 mil reciclables durante el Carnaval Infantil

La Anmat inhabilitó más de 60 droguerías y laboratorios

Extienden por dos años la emergencia ferroviaria antes de privatizar los trenes

Capital Humano denunció y pidió identificar a la mujer que le dio cerveza a su bebé en un tren

Fate: pese a la conciliación obligatoria, denuncian que la fábrica está cerrada

El paro en las ciudades bonaerenses: distintos niveles de acatamiento y concentraciones en las calles

Fue encontrado muerto en su celda el hombre que el año pasado asesinó a su hijo para dañar a su expareja

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los trenes en la mira del país.

Extienden por dos años la emergencia ferroviaria antes de privatizar los trenes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un canal llevaría desechos cloacales desde Villa Gesell a General Madariaga.

Madariaga afirma que Villa Gesell contamina su territorio con derrames cloacales