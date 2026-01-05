Pinamar: cortaron la Autovía 11 por un derrame cloacal

Un derrame de efluentes líquidos provocó este lunes la interrupción total del tránsito en la Ruta Provincial N° 11, a la altura del kilómetro 393,5, en Pinamar. La municipalidad local detectó el incidente y activó un operativo junto a Vialidad de la Provincia para controlar la situación.
Algo huele a podrido en Pinamar
Todo comenzó alrededor de las siete de la mañana, cuando la autovía se vio cubierta de agua, barro y desechos cloacales, lo que produjo no sólo la interrupción del tránsito en ambas manos sino también un fuerte y desagradable olor a podrido, además de bloquear la entrada al hipermercado de una cadena francesa. Empleados de esta empresa afirmaron que los efluentes ingresaron al local de venta.
Según publicó El Mensajero de la Costa, el desborde es de efluentes líquidos y la responsabilidad operativa recae en la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP). Ante la notificación municipal, la cooperativa informó que de inmediato se puso a trabajar en pos de una solución rápida.
Hacia el mediodía se habilitó una mano de la autovía, sentido a Cariló, mientras que la otra todavía permanecía cerrada. La CALP aseguró que todo estará normalizado en el curso del día.