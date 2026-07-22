jueves 23 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 16:07

Luján: reclaman a Vialidad la reconstrucción de un puente peatonal que se cayó hace 4 meses

El puente está inhabilitado desde marzo, cuando lo chocó un camión que circulaba por la Autopista Luján-Junín y dejó incomunicados a varios barrios.

Por Agencia DIB
El puente caído que ha dejado incomunicados a varios barrios de Luján.

El puente caído que ha dejado incomunicados a varios barrios de Luján.

El Civismo.

En la madrugada del 28 de marzo, un camión que circulaba por la Autovía Luján-Junín (RN 7) impactó y dañó el acceso al puente peatonal del Barrio Ameghino, en Luján. Desde entonces, los vecinos y los estudiantes deben caminar varios kilómetros para cruzar de un lado al otro de la autopista.

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En la sesión del lunes último, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución del bloque de concejales de Fuerza Patria mediante la cual solicita a la Dirección Nacional de Vialidad que informe, con carácter de urgente, el estado de situación y el plan de obras previsto para la reconstrucción y rehabilitación de ese puente peatonal que afecta a los habitantes de los barrios Ameghino, Santa Ana y Villa del Parque, principalmente a los chicos que cursan en las escuelas de la zona.

El reclamo de los estudiantes

Precisamente, quienes plantearon la situación a los ediles fueron estudiantes de la Escuela Secundaria N° 11 del barrio Ameghino, en el marco del programa Parlamento Juvenil Bonaerense. Los jóvenes expresaron su preocupación por la falta de una conexión peatonal segura y por los riesgos que enfrentan diariamente los vecinos que necesitan cruzar la autopista para asistir a la escuela, trabajar o realizar distintas actividades cotidianas.

El puente está totalmente inhabilitado desde la madrugada del 28 de marzo. Y en la resolución aprobada, el Concejo Deliberante advierte que la ausencia de esta infraestructura obliga a muchas personas a cruzar por sectores de circulación vehicular de alta velocidad, exponiéndose a situaciones de riesgo que podrían derivar en consecuencias graves y evitables.

El puente del barrio Ameghino se encuentra a la altura del kilómetro 65,5 de la Autopista hacia Junín, cerca del acceso a la planta urbana de Luján por la ruta provincial 192, en una zona de intenso tránsito vehicular.

Fuente: Agencia DIB

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