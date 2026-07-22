Luján: reclaman a Vialidad la reconstrucción de un puente peatonal que se cayó hace 4 meses

El puente caído que ha dejado incomunicados a varios barrios de Luján. El Civismo.

En la madrugada del 28 de marzo, un camión que circulaba por la Autovía Luján-Junín (RN 7) impactó y dañó el acceso al puente peatonal del Barrio Ameghino, en Luján. Desde entonces, los vecinos y los estudiantes deben caminar varios kilómetros para cruzar de un lado al otro de la autopista.

En la sesión del lunes último, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución del bloque de concejales de Fuerza Patria mediante la cual solicita a la Dirección Nacional de Vialidad que informe, con carácter de urgente, el estado de situación y el plan de obras previsto para la reconstrucción y rehabilitación de ese puente peatonal que afecta a los habitantes de los barrios Ameghino, Santa Ana y Villa del Parque, principalmente a los chicos que cursan en las escuelas de la zona.

El reclamo de los estudiantes Precisamente, quienes plantearon la situación a los ediles fueron estudiantes de la Escuela Secundaria N° 11 del barrio Ameghino, en el marco del programa Parlamento Juvenil Bonaerense. Los jóvenes expresaron su preocupación por la falta de una conexión peatonal segura y por los riesgos que enfrentan diariamente los vecinos que necesitan cruzar la autopista para asistir a la escuela, trabajar o realizar distintas actividades cotidianas.

El puente está totalmente inhabilitado desde la madrugada del 28 de marzo. Y en la resolución aprobada, el Concejo Deliberante advierte que la ausencia de esta infraestructura obliga a muchas personas a cruzar por sectores de circulación vehicular de alta velocidad, exponiéndose a situaciones de riesgo que podrían derivar en consecuencias graves y evitables.

El puente del barrio Ameghino se encuentra a la altura del kilómetro 65,5 de la Autopista hacia Junín, cerca del acceso a la planta urbana de Luján por la ruta provincial 192, en una zona de intenso tránsito vehicular. Fuente: Agencia DIB

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