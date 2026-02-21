Los trabajadores de Fate denuncian lockout patronal y siguen reunidos en la fábrica

La tensión en la planta de neumáticos Fate alcanzó un punto crítico este sábado luego de que los empleados denunciaran un lockout patronal , ya que constataron que la firma no acató la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. En efecto, las instalaciones de la fábrica permanecen cerradas .

El Gobierno calificó al paro de "extorsivo" y criticó al dueño de Fate por el cierre

Así lo relató Miguel Ricciardulli , secretario ejecutivo del gremio Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino ( SUTNA ) , quien aseguró que los operarios se presentaron a cumplir sus tareas pero se encontraron con las instalaciones cerradas. Los empleados se quedaron en los portones de la fábrica.

"En el día de ayer los compañeros se presentaron a prestar tarea y la empresa no abrió las puertas" , afirmó el dirigente en declaraciones a Splendid AM 990 . Ricciardulli subrayó que la planta continúa "con candados y cadenas" pese a la vigencia de la medida legal que debería retrotraer los despidos.

El conflicto se enmarca en una disputa política y económica entre la gestión nacional y el propietario de la empresa. El gremialista manifestó que el sector “se encuentra atrapado” en medio de las decisiones oficiales que fomentan la importación de productos extranjeros y la postura empresarial ante la competencia externa.

"Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y el empresario" dueño de la fábrica, explicó. Señaló además que el ministro de Economía, Luis Caputo, “promueve el consumo de bienes importados por sobre la producción local”, lo que “agrava la incertidumbre” sobre la continuidad de las fuentes de trabajo.

Según relató el sindicalista, la crisis impacta de lleno en la economía de las familias operarias, quienes ya venían registrando un fuerte ajuste en su consumo cotidiano y en sus actividades sociales. El representante gremial, quien lleva 18 años en la firma, describió un “panorama desolador” donde incluso trabajadores con licencia médica o en periodo de vacaciones recibieron telegramas de despido. "Tenemos un compañero que fue operado por situaciones de salud y también fue despedido", denunció.

Festival

Para visibilizar la situación y buscar el apoyo de la comunidad, los trabajadores realizarán una jornada cultural este domingo 22 en la puerta de la fábrica, ubicada en el norte del Gran Buenos Aires, con la participación de diversos artistas y bandas musicales.

"Vamos a estar haciendo algo solidario en la puerta de la fábrica donde se van a acercar los vecinos", concluyó Ricciardulli.

Fuente: Agencia DIB