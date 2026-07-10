viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 16:28

Los Toldos: una mujer de 91 años sufrió una estafa digital de sus propios vecinos del barrio

El delito se descubrió cuando la hija de la víctima fue a cobrar la jubilación como apoderada y no tenía fondos en la cuenta.

El delito salió a la luz cuando la hija de la víctima fue a cobrar la jubilación como apoderada y la cuenta estaba vacía.&nbsp;

El delito salió a la luz cuando la hija de la víctima fue a cobrar la jubilación como apoderada y la cuenta estaba vacía. 

Una mujer de 71 años descubrió una estafa digital sobre la cuenta bancaria de su madre de 91 años, que había sido cometida por los vecinos de la víctima, cuyo domicilio fue allanado y dos personas de 65 y 67 años quedaron detenidas por el delito de defraudación informática.

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El delito salió a la luz el pasado 30 de abril, cuando la mujer se presentó en una sucursal del Banco Provincia de Los Toldos para cobrar la jubilación de su madre, de quien es apoderada.

Al llegar a la entidad, le informaron que la cuenta no tenía fondos disponibles. Tras realizar una consulta en atención al cliente, constató que figuraban 42 pagos de cuotas correspondientes a préstamos por un total de $426.400.

La mujer quedó impactada por la novedad, ya que nunca había solicitado los créditos. Desde el banco le indicaron que las operaciones habían sido gestionadas mediante la aplicación Banca Internet Provincia (BIP), que todavía se encontraba activa, con los datos de la cuenta de la jubilada.

Denuncia y sorpresa

La denuncia fue presentada el 4 de mayo y dio origen a una causa por defraudación informática, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 del Departamento Judicial Junín.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y de otras tareas investigativas, los agentes identificaron a dos personas como presuntas autoras materiales de la maniobra.

El dato que sorprendió a los investigadores fue que, si bien se trataba de un delito de estafa por medios digitales, los acusados vivían a una casa de distancia de la denunciante, sobre la calle Urquiza al 700 de Los Toldos.

El allanamiento fue realizado el pasado miércoles por personal del Grupo Operativo Los Toldos de la DDI Junín. Durante el procedimiento secuestraron un celular Motorola Edge 30, un Samsung Galaxy A14, una CPU y una notebook.

Con la prueba reunida, la fiscalía indicó la detención de una mujer de 65 años y de un hombre de 67. Ambos fueron notificados de la formación de la causa por el delito de defraudación informática.

Fuente: Agencia DIB

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