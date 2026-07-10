viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 10:05

Aumentaron los peajes para viajar a Mar del Plata y la Costa Atlántica

El Gobierno bonaerense aplicó una suba del 6,71% en las tarifas de los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico. Los nuevos valores rigen desde el comienzo del fin de semana largo.

Por Agencia DIB
Novedades sobre los peajes.

Novedades sobre los peajes.

Viajar a Mar del Plata y a los principales destinos de la Costa Atlántica es más caro desde estos días tras la oficialización del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de un aumento del 6,71% en las tarifas de los peajes las tarifas de los peajes administrados por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), que alcanza a las estaciones ubicadas sobre las rutas provinciales 2, 11 y 74, las que forman parte del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA).

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La medida fue establecida mediante la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Pone en vigencia un nuevo cuadro tarifario para las estaciones ubicadas sobre las rutas que conducen a los principales destinos turísticos bonaerenses.

Cómo quedaron los peajes para autos

Para los automóviles (categoría 1), las tarifas son las siguientes:

  • Samborombón (Ruta 2): $ 7.900.
  • Maipú (Ruta 2): $ 7.900.
  • La Huella (Ruta 11): $ 7.900.
  • Mar Chiquita (Ruta 11): $ 3.700.
  • General Madariaga (Ruta 74): $ 3.300.

Quienes utilicen TelePASE abonarán una tarifa levemente inferior:

  • Samborombón, Maipú y La Huella: $ 7.856,80.
  • Mar Chiquita: $ 3.614,12.
  • General Madariaga: $ 3.299,84.

Además, continúan vigentes las tarifas bonificadas para determinadas franjas horarias y períodos del año.

Por qué aumentaron

El incremento responde al mecanismo de actualización trimestral previsto en el contrato de concesión del sistema vial, basado en el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT).

Este indicador se calcula tomando como referencia un 55% del Índice de Salarios, un 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y un 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos elaborados por el Indec.

Fuente: Agencia DIB

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