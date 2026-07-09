jueves 09 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 17:53

Llamas en el Delta del Paraná: investigan quemas intencionales frente a Ramallo y San Pedro

Eran varios focos que afectaban una amplia zona de islas del departamento Gualeguay, en Entre Ríos, frente a los distritos bonaerenses de Ramallo y San Pedro.

Por Agencia DIB
Llamas en el Delta frente a Ramallo y San Pedro.

Llamas en el Delta frente a Ramallo y San Pedro.

El Norte de San Nicolás

El Gobierno de la provincia de Entre Ríos activó un operativo de emergencia para combatir los incendios registrados en el Delta del Paraná, con varios focos que afectaban una amplia zona de islas del departamento Gualeguay, frente a los distritos bonaerenses de Ramallo y San Pedro.

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Ante la detección de los incendios, se puso en marcha el protocolo interinstitucional e interjurisdiccional de emergencia y fueron desplegados brigadistas de Respuesta Ambiental (BRA), quienes cruzaron hacia las islas con apoyo de la Prefectura Naval Argentina para iniciar las tareas de combate del fuego, de acuerdo con el diario El Norte de San Nicolás.

Las tareas se desarrollaban de manera coordinada con organismos provinciales y nacionales, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar que los focos continuaran propagándose en una región en la que los pastizales secos por las heladas y las condiciones de viento favorecen la expansión del fuego.

En paralelo al operativo, equipos técnicos del Plan Provincial de Manejo del Fuego realizaron la georreferenciación de las áreas afectadas y el cruce de información catastral para identificar a los propietarios de los campos involucrados. La investigación apunta a establecer cómo se originaron los incendios y si existieron quemas provocadas de manera intencional. Con la identificación de los responsables, Entre Ríos iniciará los expedientes administrativos correspondientes y podrá aplicar las sanciones previstas por la normativa vigente en caso de comprobarse infracciones, agregó El Norte.

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