viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 09:52

La muerte de Ernestina Pais: no había alcohol ni sustancias tóxicas en su sangre

Con los resultados toxicológicos negativos quedaría demostrado que la muerte de Ernestina Pais se produjo por la imprudencia de cruzar con las barreras bajas.

Por Agencia DIB
La periodista y conductora Ernestina Pais falleció en un accidente ferroviario cuando se dirigía a un teatro en Tigre.

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A doce días de la muerte de Ernestina Pais, cuando su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, la fiscal Carolina Asprella -a cargo de la investigación- recibió los resultados de los estudios toxicológicos realizados en la autopsia: no había rastros de alcohol ni sustancias tóxicas en su organismo.

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De esta manera quedaría claro que la muerte fue la consecuencia de su imprudencia, al cruzar las vías pese a las barreras bajas y la bocina del tren, el que impactó contra el auto del lado izquierdo en que se encontraba al volante Pais. Ante estas evidencias, es inminente que la fiscal cierre la investigación.

El accidente de Ernestina Pais

El viernes 26 de junio pasado a las 19.24, Ernestina Pais (54), con su Honda City negro, cruzó con las barreras bajar el paso a nivel de la calle Sáenz Peña en San Isidro. Las cámaras de seguridad registraron cómo el vehículo fue arrollado por la formación del Tren de la Costa, ocasionando la muerte en el acto de la conductora.

De acuerdo a los primeros estudios, la causa inmediata de la muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave, además de lesiones en el hígado y el bazo.

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