Cañuelas: dos nuevos detenidos por crimen durante los festejos de la Selección

Dos detenidos por un crimen durante festejos de la Selección en Cañuelas. El Ciudadano

La Policía Comunal de Cañuelas detuvo a dos sospechosos de 16 y 19 años en el marco de la investigación por la muerte de Franco Depauli, que falleció el martes durante los festejos posteriores al triunfo de la selección argentina de fútbol ante Egipto, por los octavos de final del Mundial. Las detenciones se produjeron tras una serie de tres allanamientos en el barrio Libertad, de aquella localidad de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con El Ciudadano de Cañuelas, la autopsia confirmó que Depauli, de 46 años, murió por una hemorragia cerebral tras recibir un piedrazo en la frente. La víctima estaba parada junto a su auto, abriendo el baúl, cuando un trozo de baldosa impactó en su frente.

Este jueves la Policía de Seguridad Comunal logró detener a dos de los principales sospechosos de haber participado en la batalla campal que terminó con la vida de Depauli. Los nuevos detenidos fueron identificados como Gonzalo Germán Ruiz (19), alias Gonzi, y un menor de 16 años conocido en la zona como El Chaque. Ya suman tres las personas detenidas, puesto que el miércoles por la noche se había confirmado la aprehensión de Iván Nahuel Lebrero (20).

De acuerdo con la información oficial, dice El Ciudadano, el procedimiento fue el resultado de un relevamiento de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipales (COM) y de filmaciones privadas aportadas por los vecinos. En los videos se observa con nitidez cómo dos bandas rivales de los barrios Libertad y Fonavi destrozaban las veredas para lanzarse cascotazos cruzados, ante la presencia de familias y niños.

Depauli ingresó al Hospital Marzetti a las 16.40 llevado de urgencia por sus familiares. Llegó inconsciente, sin pulso y con las pupilas dilatadas. A pesar de que el equipo médico le realizó maniobras de reanimación, a las 17.20 se constató su deceso. Los restos de Depauli serán despedidos mañana viernes. El velatorio se realizará en las instalaciones de la Cochería Rodríguez, de 10 a 13. A las 13.30 se llevará a cabo la inhumación en el cementerio parque La Oración. Fuente: Agencia DIB

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