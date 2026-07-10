"Preservar el valor de la moneda", el objetivo clave de la reforma que Milei prepara para el Banco Central

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que buscará restringir severamente la capacidad de emisión monetaria, prohibir el financiamiento al Tesoro y fortalecer la autonomía de la entidad . Según explicó, el objetivo es evitar que futuros gobiernos utilicen al Banco Central para cubrir déficits fiscales y generar inflación.

Durante una entrevista en FM Radio Now , Milei señaló que la actual Carta Orgánica, modificada durante el kirchnerismo, le asigna múltiples objetivos al Banco Central, algo que considera técnicamente incorrecto: “La Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero. Es un disparate ”. Por eso, la primera modificación apunta a establecer “un único mandato para la entidad: preservar el valor de la moneda”.

El segundo eje de la reforma será la prohibición total de financiar al Estado, tanto de manera directa como indirecta . El Presidente volvió a sostener que el déficit fiscal fue la principal causa de la inflación y de las crisis económicas argentinas. Milei afirmó: “Toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos. Esa gente haciendo alegato de que se preocupa por la gente y que le quiere poner humanidad a la política económica, terminan siendo los más inhumanos”. Así, se busca impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro mediante emisión monetaria : “Usted tiene que prohibir explícitamente el financiamiento del Banco Central, ya sea de manera directa o indirecta, financiar al Tesoro. Esto es muy importante porque, entonces, la política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos”.

Además, anticipó que el proyecto contemplará sanciones severas para quienes vulneren esa independencia. Según detalló, “ si usted viola la independencia del Banco Central debería ir preso , el directorio del Banco Central que avale eso debería ir preso, el Poder Ejecutivo, que fue responsable de eso, también, y deberían ir presos diputados y senadores que hacen este tipo de desastres”.

Gobernanza

Otro de los puntos centrales será reforzar la gobernanza de la entidad. Milei explicó que “usted no lo puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera porque si trabajan bien, entonces los van a echar los políticos populistas”. De ese modo, se pretende dificultar la remoción del presidente y del directorio del Central para evitar presiones políticas y garantizar la continuidad de las políticas monetarias.

La iniciativa también incluirá cambios en el tratamiento de las ganancias del organismo. El Gobierno busca impedir la distribución de utilidades consideradas "ficticias", originadas por variaciones contables o cambiarias, y promover la capitalización del Banco Central. Sólo en escenarios excepcionales de deflación podrían habilitarse distribuciones bajo determinadas condiciones.

Por último, el proyecto prevé eliminar definitivamente el mecanismo de las letras intransferibles, utilizado durante años para transferir recursos al Tesoro. Milei afirmó que esa práctica contribuyó a financiar gasto público mediante emisión y sostuvo que su eliminación forma parte del objetivo de terminar con lo que definió como décadas de utilización política del Banco Central.

“Shutdown”

La reforma, según el Presidente, “termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación. Ahora, eso usted no lo puede hacer en el vacío, porque fíjese que hay una parte que tiene una contrapartida, que es la política fiscal. Entonces, digamos, una cosa muy importante es que usted siga manteniendo el déficit cero, que nosotros eso lo tenemos por ley. Que cada vez que usted asigna, en la Ley de Administración Financiera, cuando usted asigna un gasto, le tiene que asignar una partida. Pero, además, como muchas veces los políticos subestiman el gasto, lo hacen a propósito, y sobreestiman los ingresos, así gastan alegremente, se pone esta condición de shutdown, que es el cierre del Estado”.

El Presidente vinculó esta reforma con otras iniciativas económicas que el Gobierno planea enviar al Congreso, entre ellas un mecanismo de "shutdown" para impedir presupuestos deficitarios y una reforma del mercado de capitales destinada a canalizar el ahorro privado hacia la inversión productiva. Según sostuvo, el conjunto de medidas apunta a consolidar la estabilidad monetaria y acelerar el crecimiento económico de largo plazo.

Milei afirmó categórico que “quien está en contra del shutdown quiere decir que está a favor de la irresponsabilidad fiscal (…) Habrá que explicarles a los que estén en contra del shutdown que están a favor de la irresponsabilidad fiscal, de los gastos desmesurados, del abuso, abuso, abuso de la política, de la alta política, de la gran política, contra los argentinos de bien”.

Y señaló que “es una decisión ponerse del lado de los ladrones. Nosotros, como Gobierno, hemos decidido ponernos del lado de los honestos”.

Fuente: Agencia DIB