jueves 09 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 19:21

Casino de Necochea: el Municipio aguarda la tasación del Banco Provincia para la venta del Auditórium

El remate será efectuado con la misma modalidad del acto en el que el 10 de junio la firma “A Toda Vela Mar SA” adquirió el resto del predio.

Por Agencia DIB
La Municipalidad de Necochea avanza con la venta del Teatro Auditórium.

La Municipalidad de Necochea avanza con la venta del Teatro Auditórium.

Ecos Diarios

La Municipalidad de Necochea está a la espera de la tasación del ex Teatro Auditórium, de manera de poder vender en subasta pública el lugar y así desprenderse de la totalidad del predio del complejo Casino.

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El área de Legales de la comuna apura la confección de los datos requeridos por el Banco Provincia, que deberá determinar la tasación del edificio. Una vez que ello ocurra solo restará establecer la fecha de la subasta, que el municipio pretende realizar en breve, de acuerdo con Ecos Diarios de Necochea.

El remate en el cual se buscará vender el exteatro del complejo ubicado frente al mar será efectuado con la misma modalidad del acto en el que el 10 de junio la firma “A Toda Vela Mar SA” adquirió el resto del predio, por una suma de $ 4.878 millones.

El proceso de esta nueva instancia también requiere de una designación previa, mediante un sorteo, del martillero público que ejecutaría la venta. También habrá una inscripción de posibles oferentes.

La subasta del Auditórium será el cuarto proceso propuesto por el Ejecutivo municipal encabezado por Arturo Rojas para cambiar la historia del complejo Casino, que fuera un ícono turístico necochense en las décadas del 80 y 90.

Oportunamente el Concejo Deliberante aprobó la venta del Complejo Casino mediante licitación pública, excluyendo al Teatro Auditórium. La misma se produjo el 9 de diciembre de 2020, pero la Comisión de Preadjudicación determinó que la única oferta presentada (Casino Victoria) no reunía las condiciones exigidas por el pliego, por lo que fue rechazada y la licitación quedó sin efecto.

En febrero de 2022 se efectuó un segundo llamado, también con el Auditórium excluido, aunque pasó casi desapercibido al no adquirirse pliegos y por ende no presentarse oferentes.

Finalmente, en junio y con un nuevo mecanismo de venta en subasta determinado por el Ejecutivo, se concretó la venta del resto del predio a la firma “A Toda Vela Mar SA”, que aún no ha tomado posesión del lugar, siempre de acuerdo con Ecos Diarios.

Aquel que adquiera la parcela “C” del complejo, que es la que comprende al Auditórium, deberá hacer un teatro y todo aquello complementario a la actividad, teniendo en cuenta los actuales usos e indicadores urbanísticos.

Fuente: Agencia DIB

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