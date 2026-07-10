viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 14:47

Misterio y estupor: quiso usurpar una casa y se encontró con un cadáver en estado de putrefacción

La vivienda estaba aparentemente deshabitada. La misma mujer que ingresó para usurpar la morada realizó la denuncia.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El intento de usurpación de una vivienda terminó con un macabro hallazgo.&nbsp;

El intento de usurpación de una vivienda terminó con un macabro hallazgo. 

La usurpación de una vivienda desocupada en la localidad de City Bell, en La Plata, terminó abriendo una investigación inesperada: en el lugar había un cadáver en estado de putrefacción.

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La propiedad, ubicada en la calle 473 bis y 14B, en el centro de City Bell, parecía completamente deshabitada y descuidada, por lo que, en principio, una mujer se dispuso ingresar para quedarse en la morada.

En el interior del domicilio, María de los Ángeles Vidal se encontró con una situación escalofriante: halló un cuerpo en estado de putrefacción con exposición ósea que, se presume, llevaba unos seis meses en el lugar. El cadáver estaba en posición fetal junto a una cama en una de las habitaciones.

Fue la propia Vidal quien llamó a la Policía. A partir de la denuncia, se inició una investigación para averiguar causales de muerte e identificación de la persona fallecida.

Identificado

De acuerdo a las primeras pericias, la persona fallecida era Jorge Alberto Quintanilla, un jubilado de 76 años que había fallecido hacía varios meses.

Tras el fatal hallazgo, se realizó una denuncia en la Comisaría Décima y el personal policial preservó la escena. Los efectivos identificaron a la víctima gracias a una factura de servicios y al relato de los propios vecinos de la cuadra, que manifestaron que desconocían el paradero del propietario.

Fuente: Agencia DIB

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