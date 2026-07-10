Preocupación por un brote de triquinosis en General Madariaga: 6 casos confirmados y más de 40 en revisión

Se encendieron alarmas sanitarias en General Madariaga y la región tras confirmarse la aparición de un brote masivo de triquinosis. Hasta el momento, desde el Municipio se reportaron seis casos confirmados mediante análisis de laboratorio y otras 45 personas que permanecen bajo estricta observación médica, al presentar sintomatología compatible con la enfermedad.

Según informaron fuentes oficiales citadas por Pinamar Diario, el brote ya se extendió a diversos distritos de la provincia de Buenos Aires. Esta propagación se originó debido a que varios vecinos transportaron o enviaron chacinados de fabricación artesanal a familiares y allegados en otras localidades.

Piden no consumir chacinados sin rótulo Ante este panorama, el Gobierno municipal emitió un comunicado de urgencia en el que solicita a toda la población que se abstenga por completo de consumir embutidos, derivados porcinos y chacinados que no cuenten con el debido rótulo comercial, independientemente del establecimiento o carnicería donde hayan sido adquiridos.

Mientras tanto, como parte del plan de contingencia inmediato las áreas locales de Bromatología han intensificado las inspecciones y la fiscalización en los comercios dedicados a la venta de productos cárnicos.

Paralelamente, se ha dado intervención formal al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Los inspectores del organismo nacional concentrarán sus esfuerzos en profundizar el monitoreo en los criaderos porcinos del partido, buscando identificar el foco original de la infección y verificar las condiciones de salubridad y alimentación de los animales. Fuente: Agencia DIB

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