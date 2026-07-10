viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 15:06

Preocupación por un brote de triquinosis en General Madariaga: 6 casos confirmados y más de 40 en revisión

El brote trascendió los límites del partido debido al traslado particular de chacinados caseros sin control bromatológico.

Por Agencia DIB
embutidos

Se encendieron alarmas sanitarias en General Madariaga y la región tras confirmarse la aparición de un brote masivo de triquinosis. Hasta el momento, desde el Municipio se reportaron seis casos confirmados mediante análisis de laboratorio y otras 45 personas que permanecen bajo estricta observación médica, al presentar sintomatología compatible con la enfermedad.

Más noticias
El intento de usurpación de una vivienda terminó con un macabro hallazgo. 

Misterio y estupor: quiso usurpar una casa y se encontró con un cadáver en estado de putrefacción
Novedades sobre los peajes.

Aumentaron los peajes para viajar a Mar del Plata y la Costa Atlántica

Según informaron fuentes oficiales citadas por Pinamar Diario, el brote ya se extendió a diversos distritos de la provincia de Buenos Aires. Esta propagación se originó debido a que varios vecinos transportaron o enviaron chacinados de fabricación artesanal a familiares y allegados en otras localidades.

Piden no consumir chacinados sin rótulo

Ante este panorama, el Gobierno municipal emitió un comunicado de urgencia en el que solicita a toda la población que se abstenga por completo de consumir embutidos, derivados porcinos y chacinados que no cuenten con el debido rótulo comercial, independientemente del establecimiento o carnicería donde hayan sido adquiridos.

Mientras tanto, como parte del plan de contingencia inmediato las áreas locales de Bromatología han intensificado las inspecciones y la fiscalización en los comercios dedicados a la venta de productos cárnicos.

Paralelamente, se ha dado intervención formal al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Los inspectores del organismo nacional concentrarán sus esfuerzos en profundizar el monitoreo en los criaderos porcinos del partido, buscando identificar el foco original de la infección y verificar las condiciones de salubridad y alimentación de los animales.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Misterio y estupor: quiso usurpar una casa y se encontró con un cadáver en estado de putrefacción

Aumentaron los peajes para viajar a Mar del Plata y la Costa Atlántica

La muerte de Ernestina Pais: no había alcohol ni sustancias tóxicas en su sangre

La AFA denunció un hackeo: desde una cuenta institucional salieron emails cuestionando el arbitraje ante Egipto

Cañuelas: dos nuevos detenidos por crimen durante los festejos de la Selección

La Plata: quiso usurpar una casa y se encontró con un cadáver en avanzado estado de descomposición

Casino de Necochea: el Municipio aguarda la tasación del Banco Provincia para la venta del Auditórium

Llamas en el Delta del Paraná: investigan quemas intencionales frente a Ramallo y San Pedro

La cosecha de soja llegó a su fin con 50,1 millones de toneladas

Murió el publicista Ramiro Agulla, clave en la campaña de De la Rúa

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre los peajes.

Aumentaron los peajes para viajar a Mar del Plata y la Costa Atlántica

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Preocupación por un brote de triquinosis en General Madariaga: 6 casos confirmados y más de 40 en revisión

Preocupación por un brote de triquinosis en General Madariaga: 6 casos confirmados y más de 40 en revisión