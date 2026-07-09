jueves 09 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 19:59

La Plata: quiso usurpar una casa y se encontró con un cadáver en avanzado estado de descomposición

Fue en la localidad de City Bell. Una mujer reveló que llegó al lugar con la intención de habitar un inmueble que suponía completamente deshabitado.

Por Agencia DIB
Encuentran un cadáver en una casa de City Bell, La Plata.

Encuentran un cadáver en una casa de City Bell, La Plata.

Una mujer que ingresó a una vivienda de la localidad bonaerense de City Bell (partido de La Plata) con la intención de usurparla se encontró con el cadáver del dueño en avanzado estado de putrefacción.

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La mujer reveló que llegó al lugar, un inmueble que suponía completamente deshabitado, en la zona de las calles 473 bis y 14B. Al forzar y romper la puerta de entrada, ingresó y descubrió en una de las habitaciones el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con diario El Día.

El cadáver se encontraba en posición fetal en el suelo junto a una cama, presentaba una severa exposición ósea por el paso del tiempo y estaba rodeado por un cuadro de absoluto abandono.

Tras la denuncia, el personal policial acudió al domicilio y gracias a una factura de servicio logró identificar a la víctima como Jorge Alberto Quintanilla, un jubilado de 76 años. Al entrevistarse con vecinos, estos manifestaron que el propietario vivía solo, aparentemente no tenía familiares y que no sabían nada de él desde hacía aproximadamente seis meses, siempre según diario El Día.

Los peritos de la Policía Científica que trabajaron en la escena confirmaron que no había otros accesos violentados y el cuerpo fue trasladado a la morgue para determinar los motivos de su deceso.

Fuente: Agencia DIB

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