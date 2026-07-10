viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 15:38

Con el corazón, siempre: el homenaje de la Selección a Favaloro para celebrar el pase a cuartos de final

Con un emotivo video con imágenes del gran médico argentino, la Selección vinculó el tenso partido de octavos de final contra Egipto - para el infarto - con la grandeza del creador del bypass coronario.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
scaloni y messi

La Selección posteó en sus redes sociales un spot para homenajear al ilustre médico argentino René Favaloro, repasando momentos del partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y celebrando el pase a cuartos, tras un encuentro para el infarto.

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El video linkea la clasificación de la albiceleste con los logros profesionales y la capacidad de trabajo del inventor del bypass coronario, tomando frases del propio Favaloro en entrevistas televisivas. Los videos de archivo muestran al referente de la medicina afirmar que “sufre muchísimo” y definir cómo son los primeros momentos de un infarto agudo.

Además, habla de la importancia del trabajo en equipo para alcanzar logros grandes. “Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo”, narra Favaloro mientras pasan ráfagas de la remontada del partido contra Egipto, para luego cerrar: “Es un día trascendental para la historia argentina. Creo que ha servido para demostrar que los argentinos están unidos y convencidos de que el paso que se ha dado ha sido de trascendencia y necesario”.

En el final, el video muestra la emoción del entrenador Lionel Scaloni y del crack Lionel Messi en los momentos posteriores al triunfo, mientras en off Favaloro sentencia: “Deben entender que yo estoy profundamente emocionado”, palabras en sintonía con las que también pronuncia el técnico campeón.

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