Los nacimientos siguen en caída en PBA: en 2025 hubo un 55% menos que en 2020

En medio de un descenso histórico de la natalidad y de la fecundidad en el mundo, la provincia de Buenos Aires cerró 2025 con una caída en los nacimientos del 9% con respecto al año anterior, pero del 55% en relación a 2020.

La cifra “negativa” se enmarca claramente en una tendencia argentina, ya que desde 2014 al presente el número de nacimientos cayó más de un 40%. Pero también en algo que sucede en todo el mundo.

De hecho, la revista científica The Lancet publicó tiempo atrás datos calculados por la Universidad de Washington donde indicó que en 2100 el 97% de los países tendrán una baja de fertilidad importante . Y de los 8.200 millones de personas que hay en el planeta, se pasaría ese año a algo más de 6.300 millones.

De acuerdo a lo que constató Agencia DIB a través de los datos abiertos del Registro de las Personas bonaerense , durante 2025 pasado hubo 120.138 nacimientos (58.647 niñas y 61.491 niños). Un año atrás, en tanto, la cifra fue de 131.186, es decir, un 9,1% más.

Pero esta tendencia a la baja, en realidad, viene dándose en los últimos años. Mientras que en 2023 un total de 141.785 bebés dieron a la luz, en 2022 fueron 154.046, en 2021 fueron 166.102 y en 2020, primer dato disponible, un total de 186.588. Es decir, un 55,3% de diferencia con el año pasado.

Las defunciones, en cambio, se mantuvieron relativamente estables al oscilar entre 133.900 (durante 2025) y 167.000 (en 2021, año del Covid). Así, el saldo natural bonaerense también ingresó en terreno negativo, con una relación que pasó de 1,29 nacimientos por cada muerte en 2020 a apenas 0,89 en 2025.

Los municipios con más nacimientos

Los municipios de La Matanza, con 11.620 nacimientos, La Plata con 7.332 y Quilmes con 5494 son los primeros del ranking, que completan Mar del Plata, Pilar, Morón y Moreno. Por fuera de los distritos más populosos, Azul registró 582 nacimientos; Bahía Blanca 1.353; Bolívar 257; Junín 1.014; Necochea 725; San Nicolás 1.500; Tandil 1.093 y Tres Arroyos 498.

De los 135 municipios, según constató Agencia DIB, solamente 27 registraron el año pasado más nacimientos que en 2024. Ellos fueron Gonzáles Chaves; Berazategui; Brandsen; Campana; Carlos Tejedor; Coronel Rosales; Coronel Dorrego; Daireaux; Escobar; Alvear; Lavalle; General Paz; Ituzaingó; Laprida; Alem; Monte; Monte Hermoso; Necochea; Patagones; Roque Pérez; Saavedra; Salliqueló; San Vicente; Tandil; Tordillo; Tornquist y Villarino.

Los nombres más elegidos

Como viene sucediendo en los últimos años, hay nombres que se repiten a la hora de anotar a los recién nacidos. De hecho, al igual que lo que pasó en 2024, el año pasado Olivia volvió a ser el más elegido. De origen latino, significa “la que trae paz” y su popularidad se mantiene gracias a su asociación con la armonía.

En segundo lugar quedó Mateo, de raíz hebrea y que significa “don de Dios”. Y tercero Enzo (segundo en 2024 y primero en 2023). De raíces germánica, significa "el amo de la casa" y no estuvo entre los cinco nombres de varones más elegidos en el país, donde se impuso Felipe.

En cuarto lugar en provincia se colocó Liam de origen irlandés, diminutivo de William (Guillermo), y que significa "protector". Y finalmente quinto Emma, de raíz germánica y que se interpreta como “entera” o “universal” y es apreciado por su sencillez y fuerza.

