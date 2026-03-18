"Traidores": la Provincia cuestionó la flexibilización de patentes farmacéuticas

Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires salieron a cuestionar la decisión del Ejecutivo nacional de derogar el régimen vigente desde 2012 para el análisis de patentes de medicamentos que establece un nuevo esquema que deja en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la evaluación caso por caso de las solicitudes.

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Fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , quien expresó este miércoles duras críticas a la desregulación en la industria farmacéutica impulsada por el Gobierno libertario, al considerar que la medida favorece a grandes laboratorios en detrimento del acceso de la población.

“Nunca (Federico) Sturzenegger anuncia algo a favor del pueblo. Siempre a favor de los empresarios, los monopolios extranjeros y sus amigos multimillonarios”, arrancó Kreplak en su descargo en la red social X.

“Yo también lo explico en criollo: con esta ‘desregulación’, las farmacéuticas pueden hacer cambios mínimos a sus medicamentos y extender las patentes para seguir cobrando más caro y, muchas veces, quedarse solas en el mercado”, agregó el funcionario del Gabinete de Axel Kicillof.

Como parte del acuerdo comercial con los Estados Unidos, la Argentina derogó las pautas de patentabilidad para invenciones en el sector que estaban vigentes desde el kirchnerismo y le otorgó más facultades al INPI. A partir de ahora, será este organismo quien “determinará en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones”.

“Esto rompe el sistema de salud de todo el país, encarece los tratamientos, pone en riesgo a obras sociales y prepagas, y le sostiene la fiesta a unos pocos, particularmente de Estados Unidos y otros países europeos. Traidor a los intereses nacionales”, cerró Kreplak en referencia a la defensa que hizo Sturzenegger de la medida.

Cabe destacar que la medida publicada este miércoles en el Boletín oficial elimina las pautas que regulaban el examen de patentes de invenciones químico-farmacéuticas. Según la resolución, el objetivo es alinear el sistema argentino con estándares internacionales, fortalecer la protección de la propiedad intelectual y promover la innovación y la llegada de nuevos medicamentos.

Es importante marcar que el texto introduce un esquema llamado transitorio, que en la práctica significa que la medida no será retroactiva: si un medicamento ya viene siendo comercializado en el país, el dueño de la patente original no podrá impedir su venta ni reclamar compensaciones económicas.

Fuente: Agencia DIB